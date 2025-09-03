Habertürk
        Elektrikli valizle trafikte seyreden kişinin görüntüleri kamerada

        Elektrikli valizle trafikte seyreden kişinin görüntüleri kamerada

        Ankara'nın Altındağ ilçesi Akköprü kavşağında bir vatandaş, elektrikli skuter valiziyle trafikte yol aldı. O anlar, çevredeki bir sürücünün cep telefonu kamerasıyla kayda geçti

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.09.2025 - 18:26 Güncelleme: 03.09.2025 - 18:27
        Başkentte bir vatandaşın elektrikli skuter valizle trafikte ilerlediği anlara ilişkin görüntüler cep telefonu kamerasınca kaydedildi.

        Ankara'nın Altındağ ilçesi Akköprü kavşağında bir kişi, elektrikli skuter valizle trafikte yolculuk yaptı.

        Valiziyle trafikte seyreden kişi, çevredeki bir sürücü tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

        Görüntülerde, kişinin can güvenliğini riske atarak elektrikli skuter valiziyle sağ şeritten ilerlediği anlar yer aldı.

        #Akköprü kavşa
        #elektrikli valiz
