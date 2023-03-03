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Elektrikli otomobillerde ÖTV matrahı güncellendi

Elektrikli araçlarda uygulanan ÖTV matrahı Resmi Gazete'de yayımlanan kararla güncellendi

Giriş: 03.03.2023 - 08:13 | Güncelleme: ABONE OL
Elektrikli otomobillerde vergi matrahı güncellemesi
HABERTURK.COM

Elektriki otomobillerde Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) matrahı düzenlemesi yapıldı. Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı kararına göre motor gücü 160 kilovatı aşmayan araçlarda ÖTV matrahı 700 bin liradan 1 milyon 250 bin liraya yükseltildi.

Bu bedelin altındaki araçlarda vergi oranı yüzde 10, kalanında ise yüzde 40 olarak uygulanacak.

Motor gücü 160 kilovatın üzerindeki araçlarda ise ÖTV matrahı 750 bin liradan 1 milyon 350 bin liraya çıktı. Söz konusu bedelin altındaki araçlarda vergi oranı yüzde 50, üzerindeki araçlar için ise yüzde 60 olarak uygulanacak.

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