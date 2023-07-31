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        Haberler Alışveriş Elektrikli moped geliyor! 3 Ağustos Perşembe A101 aktüel ürünler kataloğu! - Alışveriş Haberleri

        Elektrikli moped geliyor! 3 Ağustos A101 aktüel ürünler kataloğu!

        A101 her perşembe olduğu gibi bu perşembe de aktüel ürünler kataloğunu yayınlandı. Aktüel ürünleri yakından takip eden alışverişseverler, "3 Ağustos A101 aktüel kataloğunda bu hafta hangi ürünler indirimde?" Sorusunun yanıtını arıyor. İşte 3 Ağustos Perşembe A101 aktüel ürünler kataloğu fiyat listesi...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 31.07.2023 - 18:55
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        • 1

          3 Ağustos A101 aktüel ürünler kataloğu fiyat listesi alışverişseverlerin erişimine sunuldu. Bu hafta A101 aktüel kataloğunda, Android TV'ler, çamaşır makinesi, bulaşık makinesi, buzdolabı, küçük ev aletleri, elektrikli moped, tekli katlanır yataklı koltuk, katlanabilir yatak, pijama takımı, atıştırmalıklar, toz detarjan ve daha birçok ürün raflardaki yerini alacak. İşte 3 Ağustos Perşembe A101 aktüel ürünler kataloğu...

          A101 3 AĞUSTOS KATALOĞU

          Toshiba 58" Ultra HD Android Tv 12.999 TL

          Toshiba 55" Ultra HD Smart Tv 9.399 TL

          Philips 50" UHD Smart Led Tv 11.499 TL

          ONVO 50" Ultra HD Andrid Smart Led Tv 8.399 TL

          Reeder S19 Max Pro S Cep Telefonu 5.799 TL

          SEG No-Frost Buzdolabı 10.599 TL

          SEG 9 Kg Çamaşır Makinesi 7.699 TL

          SEG Mekanik Silindirik Termosifon 3.299 TL

          SEG 4 Programlı Bulaşık Makinesi 6.399 TL

          Xiaomi Air Fryer Yağsız Fritöz 4.499 TL

          Fantom Carbon DC1000 Dik Süpürge 799 TL

        • 2

          Flavel FLV140 Çay Makinesi 749 TL

          Flavel FLV300 Türk Kahvesi Makinesi 699 TL

          Kiwi KK 3304 Su Isıtıcı 189 TL

          Aprilla ATR 7013 Şarjlı Saç ve Sakal Düzeltme Makinesi 169 TL

          Arzum AR695 Peta Seramik Tabanlı Ütü 549 TL

          Arzum AR5040 Violet Epilasyon Aleti 329 TL

          WD 2 TB Harici Hard Disk 1.499 TL

          Piranha Bluetooth Spor Kulaklık 109 TL

        • 3

          Piranha Bluetooth Kulaklık 109 TL

          Piranha Bluetooth Klavye 239 TL

          Mercusys Kablosuz Ağ Genişletici 269 TL

          Hascevher Bianca Derin Tencere 299 TL

          Hascevher Bianca Karnıyarık Tencere 299 TL

          Hascevher Bianca Tava 199 TL

          LAVA Döküm Sahan 319 TL

          LAVA Döküm Tencere 899 TL

          Brita Aluna XL Filtreli Sürahi 329 TL

          Brita Maxtra + Yedek Filtre 2'li 179 TL

          Motivasyon Matarası 2'li 149 TL

          Çelik Termos 1,8 Litre 599 TL

          Kahve ve Süt Köpürtücü 39,90 TL

        • 4

          Silikon Saplı Ahşap Servis Gereçleri 14,50 TL

          Rooc Çok Amaçlı Mutfak Makası 27,50 TL

          Rooc Teflon Kaplama Çok Amaçlı Bıçak 19,90 TL

          Manuel Kollu Rende 159 TL

          Seramik Sufle Kabı 9,90 TL

          Paşabahçe Chroma Kulplu Bardak 2'li 37,50 TL

          Ayaklı Kapaklı Servis Tabağı 99,90 TL

          Manuel Doğrayıcı 79,90 TL

          Keramika Renkli Kupa 24,90 TL

          Keramika Renkli Kase 27,50 TL

          LAV Kapaklı Cam Kavanoz 1000 cc 12,50 TL

          LAV Kapaklı Cam Kavanoz 660 cc 9,90 TL

          LAV Kapaklı Cam Kavanoz 425 cc 8,50 TL

          Kavanoz Kapağı 1,25 TL

          Buzdolabı Organizeri 18,50 TL

          Hazneli Sabunluk 14,90 TL

          Turşuluk ve Zeytinlik 22,50 TL

          Deco Trend Saklama Kabı 24,90 TL

          Masal Saklama Kabı 550 ml 9,50 TL

          Mini Saklama Kabı 4'lü 19,90 TL

          Saklama Kabı 3'lü 22,50 TL

          Masal Kase 800 ml 9,50 TL

          Volta VS1 İki Tekerlekli Elektrikli Moped 22.990 TL

          Tekli Katlanır Yataklı Koltuk 3.090 TL

          Mermer Desenli Yer Sofrası 70 cm 199 TL

          Mermer Desenli Katlanabilir Masa 359 TL

        • 5

          Hamur Leğeni 34,90 TL

          Ahşap Çubuklu Ayakkabılık 109 TL

          LAV Kapaklı Şişe 1200 cc 49,90 TL

          LAV 12 Parça Çay Seti 129 TL

          LAV Desenli Bardak 520 cc 18,50 TL

          LAV Kulplu Bardak 250 cc 12,90 TL

          LAV Kavanoz 1000 cc 29,90 TL

          LAV Kavanoz 1400 cc 34,90 TL

          LAV Kahve Yanı Bardak 150 cc 12,90 TL

          LAV Şekerlik 285 cc 29,90 TL

          LAV Saklama Kabı 240 cc 13,90 TL

          LAV Su Bardağı 325 cc 16,50 TL

          LAV Meşrubat Bardağı 400 cc 17,90 TL

          LAV Kahvaltılık 230 cc 14,90 TL

          LAV Reçelli 85 cc 8,50 TL

        • 6

          LAV Tokyo Saklama Kabı 2600 cc 69,90 TL

          LAV Tokyo Saklama Kabı 1500 cc 49,90 TL

          LAV Tokyo Saklama Kabı 880 cc 39,90 TL

          LAV Tokyo Kase 600 cc 24,90 TL

          Barbie Karakter Lisanslı Tek Kişilik Çarşaf Seti 159 TL

          Barbie Karakter Lisanslı Tek Kişilik Pike 159 TL

          Barbie Karakter Lisanslı Kırlent 64,90 TL

          Barbie Oyuncak Balerin Bebek 89,90 TL

          Barbie Oyuncak Metal Kumbara 19,90 TL

          Oyuncak Barbie Dev Buzdolabı 399 TL

        • 7

          Katlanabilir Bisiklet 3.790 TL

          Fitilli Klozet Takımı 2 Parça 145 TL

          Silk&Blue Bayan İp Askılı Şortlu Pijama Takımı 129 TL

          Silk&Blue Bayan Saçaklı Düğmeli Yarım Kollu Pijama Takımı 129 TL

          Silk&Blue Bay / Bayan Patik Çorap 3'lü 24,90 TL

          Tek Kişilik Lastikli Penye Çarşaf 69,90 TL

          Çift Kişilik Lastikli Penye Çarşaf 89,90 TL

          Bulaşık Altlığı 19,50 TL

          Mega Boy Hurç 49,90 TL

          Büyük Boy Hurç 39,90 TL

          Küçük Boy Hurç 29,90 TL

        • 8

          Eşya Kutusu 49,90 TL

          Keçe Tabanlı Kirli Sepeti 99,90 TL

          Keçe Çekmece Düzenleyici 4'lü 99,90 TL

          Kanatlı Kurutmalık 229 TL

          Katlanabilir İzolasyonlu Kamp Çantası 349 TL

          Magnetli Kapı Sinekliği 59,90 TL

          Pencere Sinekliği 29,90 TL

        • 9
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        Haberi Hazırlayan: Türker Üner
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