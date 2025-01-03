Elektrikli ısıtıcılar yakın kullanımda cilt rahatsızlığına neden olabiliyor

Dermatoloji Uzmanı Prof. Dr. Ali Balevi, kış ayarlarında yoğun ısıtıcı kullanılmasının, ciltte "Eritema Ab İgne" rahatsızlığına yol açabildiğini söyledi.

Kronik sıcak temasın ardından yaşanan bu rahatsızlığın ilk zamanlar çok anlaşılamadığını, daha sonra ciltte renk değişimiyle gözlendiğini belirten Balevi, "Özellikle kış aylarında malum ısıtıcıya ihtiyaç oluyor. Hasta, bacağının yanına ısıtıcıyı koyuyor veya çok uzun süre bacağının üstüne koyduğu laptopla çalışıyor ya da fırında çalışıyor. Yani sıcağın uzun süreli temas ettiği durumlarda 'Eritema Ab İgne' gelişebiliyor" dedi.

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Bu rahatsızlığı genelde bacak bölgesinde gördüklerini dile getiren Balevi, "Hastalar, bal peteği renginde veya mavimsi koyu kahverengi korkutucu lekeyle geliyorlar ve bunun nasıl oluştuğunu soruyorlar. Hastanın analizine, hikayesine, klinik görünümüne göre tanı koyuyoruz. Isıtıcının veya ısıyı yayan her ne aparat varsa, mümkün mertebe çok deriye yaklaştırılmaması lazım" diye konuştu.

BİYOPSİ GEREKEBİLİYOR Isı teması neticesinde yanık olmadan ilk dönemlerdeki kızarıklığın lekeye dönüştüğünü aktaran Balevi, hastalığın teşhisi için bazen biyopsiye başvurup patolojinin yardımına ihtiyaç duyduklarını, tanı netleştikten sonra hastaları, yanlarına ısıtıcı koymamaları konusunda uyardıklarını kaydetti. Balevi, ısı kaynağından uzak kalınması durumunda rahatsızlığın ilerleyen haftalarda azaldığına işaret ederek, hastaların büyük kısmının birkaç hafta veya birkaç ay sonra tamamen iyileştiğini söyledi.

"Takip edilen hastaların derisinde yukarı doğru kabarma, derinin içe doğru çökmesi, yani anormal görünüm varsa, o zaman tümörel gelişimli vakalar olabiliyor" diyen Balevi, uyanık olmada ve bilinçlenmekte fayda bulunduğunu dile getirdi.