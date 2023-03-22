Elektrikli araçları robot yardımı ile edecek

HABERTURK.COM

Koreli otomotiv üreticisi Hyundai, elektrikli araçlar için otomatik şarj robotu (ACR) geliştirdi.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, geliştirilen şarj robotu ile elektrikli otomobillerin şarj bağlantı noktasındaki erişebilirlik sorunlarının ortadan kaldırılması hedefleniyor.

ACR'nin, şarj işlemi için istasyona gelen araca kabloyu otomatik olarak takarken aynı şekilde şarj tamamlandığında da kabloyu araçtan çıkardığı belirtildi.

Yapay bir zeka ile çalışan robot, araç tamamen park konumuna geldiğinde şarj portunu açmak için araçla iletişim kuruyor ve içine monte edilmiş bir 3D kamera aracılığıyla tam konumu ve açıyı hesaplıyor.

Robot daha sonra şarj cihazını alarak aracın şarj portuna sabitliyor ve şarj seansını başlatıyor. Şarj işlemi tamamlandıktan sonra şarj cihazını çıkarabiliyor. Aracın tekrar hareket edebilmesi için de şarj portunun kapağını kapatıyor.

ACR'nin, özellikle karanlık ortamlarda şarj işlemini daha kolay ve rahat hale getirmeye yardımcı olması hedefleniyor.

ACR, 31 Mart-9 Nisan'da 2023 Seoul Mobility Show'da sergilenecek ve daha sonra seri üretime geçerek dünyanın bir çok ülkesinde şarj istasyonlarda kullanılmaya başlanacak.

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