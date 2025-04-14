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        Haberler Ekonomi Otomobil Elektrikli araçlar için 2'nci 'şarj' çağrısı - Otomobil Haberleri

        Elektrikli araçlar için 2'nci 'şarj' çağrısı

        Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, elektrikli araç kullanımının yaygınlaştırılması ve Türkiye'nin sürdürülebilir ulaşım hedeflerine katkı sağlanması amacıyla "Elektrikli Araçlar Hızlı Şarj Altyapısı Destek Programı 2. Çağrısı" kapsamında yeni başvuru dönemi başladığını duyurdu

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.04.2025 - 15:26 Güncelleme: 14.04.2025 - 15:26
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        Elektrikli araçlar için 'şarj' çağrısı
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        Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, elektrikli araç kullanımının yaygınlaştırılması ve Türkiye’nin sürdürülebilir ulaşım hedeflerine katkı sağlanması amacıyla “Elektrikli Araçlar Hızlı Şarj Altyapısı Destek Programı 2. Çağrısı”nda yeni başvuru döneminin başladığını duyurdu.

        Kacır, konuya ilişkin olarak sosyal medya hesabından paylaştığı mesajında, "Elektrikli Araçlar için Hızlı Şarj Altyapısı Destek Programı ile Türkiye’nin her şehrinde hızlı şarj istasyonları kurulmasını destekliyoruz. Birinci çağrı döneminde 81 şehrimizin tümünde hızlı şarj istasyonları kuruldu. Ülke geneline yayılan yaklaşık 12 bin hızlı şarj, toplam 30 bine yakın şarj noktası ile elektrikli araç sahipleri ülkemizin tamamında kesintisiz seyahat imkânına sahip. İlan ettiğimiz ikinci çağrı ile; özellikle nüfus yoğunluğunun daha az olduğu bölgelere de şarj ünitesi kurulumu gerçekleştirilmesini, elektrikli araç kullanımının tüm ülke sathında yaygınlaşmasını hızlandırmayı amaçlıyoruz. Türkiye’yi yenilikçi teknolojilerin öncü ülkelerinden biri haline getirecek adımlar atmaya devam edeceğiz" dedi.

        HIZLI ŞARJ ALTYAPISI GÜÇLENİYOR

        Elektrikli araç kullanıcılarına kesintisiz, eşit ve erişilebilir bir şarj ağı sunulması ve temiz enerji dönüşümüne ve karbon emisyonlarının azaltılmasına katkı sağlanması hedefleniyor.

        İkinci Çağrı ile özellikle nüfus yoğunluğu ve mobilitenin daha düşük olduğu bölgelere de şarj ünitesi kurulumu gerçekleştirilerek, tüm Türkiye’de elektrikli araç şarj altyapısının dengeli bir şekilde dağılımı, elektrikli araç kullanımının tüm ülke sathında yaygınlaşması ve her bölgede eşit erişim sağlanması amaçlanıyor.

        Birinci çağrı döneminde Türkiye genelinde 35 farklı proje desteklenmiş ve 81 il ve 400 ilçede şarj istasyonları kurulmuştu.

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