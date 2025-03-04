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        Haberler Ekonomi Otomobil Elektrikli araç sektörü Go Green Türkiye'de buluşacak - Otomobil Haberleri

        Elektrikli araç sektörü Bursa'da buluşacak

        Otomotiv sektörünün tüm paydaşlarını bir araya getirmeyi hedefleyen elektrikli araç fuarı Go Green Türkiye, bu yıl 2'nci kez düzenlenecek. Mayıs ayında kapılarını açacak olan fuar, Bursa Fuar Merkezi'nde elektrikli araçlardan şarj teknolojilerine, ekipman ve donanımlarına kadar yeni nesil mobilitenin her unsuruna ev sahipliği yapacak

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 04.03.2025 - 13:21 Güncelleme: 04.03.2025 - 13:21
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        Elektrikli araçlar Bursa'da sahneye çıkacak
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        Dünyada otomotivin geleceğini temsil eden elektrikli araçlar, ülkemizde de hızla sürücülerin tercihleri arasına girmeyi başardı. Pek çok büyük otomobil üreticisinin yeni model tanıtımlarında elektrikli araçlara odaklanması, başta Avrupa olmak üzere verilen önemli destekler ve artan çevre bilinci ile sıkı emisyon kuralları, elektrikli araçların satış ivmesini artırmaya devam ediyor.

        Sektördeki yeni trendlere ev sahipliği yapan “Go Green Türkiye” Elektrikli Araçlar, Şarj Teknolojileri, Ekipman ve Donanımları Fuarı, ikinci kez kapılarını açmaya hazırlanıyor.

        Yapılan açıklamaya göre, Türkiye’de elektrikli araç ve şarj teknolojileri sektörünün gelişmesi ve tüm sektör paydaşlarını bir araya getirmek misyonuyla yola çıkan, 60’tan fazla markanın katılacağı ve birçok yeni ürün lansmanının yapılacağı “Go Green Türkiye”- Elektrikli Araçlar, Şarj Teknolojileri, Ekipman ve Donanımları Fuarı, 08-10 Mayıs 2025 tarihleri arasında Bursa Fuar Merkezi’nde gerçekleştirilecek.

        No On Fuarcılığın Genel Müdürü Haydar İlk, "Go Green Türkiye Fuarı, elektrikli araçlar ve şarj teknolojileri alanında sektör profesyonellerini bir araya getirirken, aynı zamanda bilgi paylaşımını ve teknoloji deneyimini zenginleştiren bir dizi etkinlikle katılımcılarına yeni deneyimler sunacak. 7’den 70’e çok geniş bir kitleye ulaşacak fuar kapsamında, ayrıca sürdürülebilir ulaşım ve çevre dostu teknolojiler üzerine odaklanan konferanslar ve elektrikli araç test sürüşleri düzenleyeceğiz" şeklinde konuştu.

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