Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş. (BEDAŞ) tarafından İstanbul'da bugün uygulanacak elektrik kesinti programı belli oldu. İstanbul'un birçok ilçesinde muhtelif saatlerde elektrik kesintisi uygulanacak.

İşte 13 Mart 2020 tarihli elektrik verilemeyecek o bölgeler:

- İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-SANCAKTEPE mah 886., 918., 919. sk 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2374686)

- İSTANBUL AVCILAR ilce MERKEZ-DENİZKÖŞKLER mah DERYA BLOKLARI, DR SADIK AHMET, KÖŞK, RANA, İSKELE sk 11:00-18:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2387625)

- İSTANBUL SULTANGAZİ ilce MERKEZ-YAYLA mah BİLGE, DERYA, DİLARA, YAYLA, YEŞİM, ÇAMLIK, ŞAİR, ŞÜKRAN sk 09:00-17:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2390128)

- İSTANBUL BEYOĞLU ilce MERKEZ-KAPTANPAŞA mah SİNAN PAŞA YUMAK sk / KEÇECİ PİRİ mah BAHÇELER ÜSTÜ, OKMEYDANI sk // ŞİŞLİ ilce MERKEZ-HALİDE EDİP ADIVAR mah AKAR, DEDEOĞLU, HALİDE EDİP ADIVAR, KEKLİK, KUTLUBEY, MELİKŞAH, SULTAN, TANIR sk / PAŞA mah 1. ÇINARLI, 2. ÇINARLI, BAHAR 1, DERNEK, GÜL, SAVAR, SULTAN, İNCİRLİ DEDE sk 09:00-16:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2390078)

- İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-TURGUT ÖZAL mah 61., 63., 65., 69., 71., TONGUÇ BABA sk 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2391267)

- İSTANBUL SARIYER ilce MERKEZ-USKUMRUKÖY mah 7.CD, 8., ATLAS ÇİÇEĞİ, BEYAZ MARTI, EKİNDENİZ, HAMSİ ÇIKMAZI, HAZİRAN, SARIKANAT, SEVİLAY, SEZON, ÇAMLIK EVLERİ (FESLEĞEN SK) sk / ZEKERİYAKÖY mah 5, 6.CD, 7.CD, 8., AKSÖĞÜT, ALAÇAM., BORU ÇİÇEĞİ, DAĞ ÇİLEĞİ ÇIKMAZI, GELİNCİK ÇIKMAZI, GÜLİBRİŞİM, HATMİ ÇIKMAZI, LALE ÇIKMAZI, YILDIZ ÇİÇEĞİ, ÇİTLENBİK ÇIKMAZI sk 09:00-13:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2390412)

- İSTANBUL SARIYER ilce MERKEZ-ZEKERİYAKÖY mah ATABEY., DOĞANYOL, EKİCİLER, FIRAT., KELEBEK., PALMİYE KONAKLARI, TARAKÇI sk 14:00-18:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2390414)

- İSTANBUL GAZİOSMANPAŞA ilce MERKEZ-MEVLANA mah 832., 834., 868., 901., İMAM HATİP LİSESİ sk 09:00-14:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2391391)

- İSTANBUL SİLİVRİ ilce MERKEZ-SELİMPAŞA mah 3139., 3141., 3145., 3146., 3147., 3148., 3149., 3150., 3151., 3152., 3162., 3163., 3164., 3165., 3167., 3168., 3169., 3187., 3189., 3250., ALTINKÖK sk 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2391395)

- İSTANBUL BEYOĞLU ilce MERKEZ-HACIAHMET mah ATEŞ BÖCEĞİ, DEV SÜLEYMAN, ERMEYDANI, KIR KAHYASI, SAFA MEYDANI, YENİ ALEM sk / YENİŞEHİR mah ALÇAKDAM, AVŞAR, DİREKÇİBAŞI, FERAH, MANDIRA, SAFA MEYDANI, TIRMIK sk // ŞİŞLİ ilce MERKEZ-ESKİŞEHİR mah AKAĞALAR, AVŞAR, DİREKÇİ BAŞI, KURTULUŞ, MANDIRA MEYDANI sk / FERİKÖY mah ATEŞ BÖCEĞİ, ERMEYDANI, KOCABAŞ, KURTULUŞ, YENİ ALEM sk 10:00-18:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2390130)

- İSTANBUL BEYLİKDÜZÜ ilce MERKEZ-DEREAĞZI mah ASLANAĞZI, BEYZA, CELAL, CEVİZLİ, DAMLA, DERMAN, ERLER, GAZEL, GÜLAĞACI, GÜLDALI, GÜLHATMİ, GİRNE, HASAN TAHSİN, HAYIRLI, KARACAOĞLAN, LOKMAN, LİDER, MADEN, MERASİM, METE, MEVSİM, NİMET, OSMANCIK, POYRAZ, RUMELİ, SENİHA, SERİNPINAR, SULTAN FATİH, SÖZEN, VARAN, YAVAŞ, İNÖNÜ, ŞAHİN sk 10:00-18:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2393478)

- İSTANBUL BEYLİKDÜZÜ ilce MERKEZ-DEREAĞZI mah ASU, CANSU, DEMETİM, GİRNE, HASAN TAHSİN, HAYDAR PAŞA, LAMİA, NEDİM, RECEP, RUMELİ, SAHİLYOLU, YARASA, ZAMAN, ÇAMÖZÜ sk / GÜRPINAR mah ALPEREN, DEMİRCİ, HALİDE EDİP ADIVAR, HASAN TAHSİN, SAHİLYOLU, VATAN, ÖMER SEYFETTİN, ÜNLÜ sk 10:00-18:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2393477)

- İSTANBUL BÜYÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-KUMBURGAZ mah 2. OTOBAN, ACEM 1, ALP, ALPEREN, BAHAR 2, BAĞDERESİ, BİRKAN, DENİZ 2, EREN, ERENLER 1, GENÇTÜRK, GÖKÇİN, GÜLNUR, GÜLŞEN, HAZİRAN, HOCA AHMETEFENDİ, HUMUS, KARAKOL, KARANFİL 3, KAVUN, KAYIN 2, KERKÜK, KİVİ, LİMON, MELEKOTU, MEŞE 1, MUHTEREM, MİLLET 2, NİLAY 1, ORDU 1, OTOYOL, SADE, SAKİN 1, SANDAL 2, SEVAL 1, SONAY, TADAL, TURKUAZ, UMUT, UĞUR 1, VATAN 2, ZAKKUM 3, ÖMER, ÖMÜR, ÖZGÜR, ŞAYAN, ŞUBAT sk / ULUS mah GÜNNUR sk 09:00-18:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2393531)

- İSTANBUL BÜYÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-KAMİLOBA mah ALEYNA, ALPASLAN, ATAKENT, ATASAY, AYAZMA, AYMAKENT, BAHÇELİEVLER, BALABAN, BEŞİKTAŞ 1, EMRAH, EMRE 1, ERCİYES, GAYRETTEPE, GÖKIRMAK, HANDEGÜL, KAYAHAN, KUMRU, KURTULUŞ 1, KÖŞK, MELİH, MERCAN 1, NAZAR, SAMYELİ, TOROS, TÜRKÜN, URALLI, VEFALILAR, ÇANKAYA, ÇAY, ÇEVİKEL, ŞEVVAL sk 00:30-07:30 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2392682)

- İSTANBUL SULTANGAZİ ilce MERKEZ-ESENTEPE mah 2364/3., 2382., 2383., 2388., 2388/2., 2388/3., 2389., 2390., 2392., 2393., 2395., 2398., 2417., 2418., 2419., 2420., 2850., 2850/3., 2850/4., 2850/5., 2854., ŞEHİT EYÜP GÖNEN sk 13:00-18:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2391394)

- İSTANBUL BAYRAMPAŞA ilce MERKEZ-ALTINTEPSİ mah AKPINAR, ALEMDAR, BARIŞ, DOKTOR NESİBE BATIYOL, EMİN NİHAT SÖZERİ, FATİH SULTAN, KAZIM KARABEKİR, KONDOVA, TEKİN, TELEK, ÖZKAN sk 09:00-13:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2393499)

- İSTANBUL BAYRAMPAŞA ilce MERKEZ-ALTINTEPSİ mah ALTINTEPE, ARDA TURAN, ATATÜRK, FEVZİ PAŞA, GÜN IŞIĞI, KALECİK ÇIKMAZI, KARLI, KUBİLAY, KUTLU, KUYU, MALAZGİRT, MAVİ, MAVİBULUT, MEKTEP, MİHRİBAN, MİMAR SİNAN, PETEK, SELVİ, TAYFUN, YAHYA KEMAL, ÜMİT, İNCİ, İSTİKLAL sk 09:00-13:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2393502)

- İSTANBUL BAŞAKŞEHİR ilce MERKEZ-BAHÇEŞEHİR 2. KISIM mah KARDELEN, MUSTAFA KEMAL ATATÜRK, NAMIK KEMAL, TEVFİK FİKRET, TURGUT ÖZAL, YONCA, ÇAMELİ sk 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2395635)

- İSTANBUL SİLİVRİ ilce MERKEZ- KURFALLI mah. SAFRANBOLU,SANCAKTAR,CAMİ, KALE cad. / BEKİRLİ mah.İNCİRLİ, SANCAKTAR, ÇATALCA cad. / FENER mah GÖKUN, AKŞEMSEDDİN, SANCAKTAR, UĞURBIÇAKER cad. 09:30-17:30 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2395670)

- İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-BAHÇELİEVLER mah ESKİ LONDRA ASFALTI sk // GÜNGÖREN ilce MERKEZ-GÜVEN mah ESKİ LONDRA ASFALTI, MARMARA, MERKEZ CAMİ , OKUL, PARLAR, TAĞMAÇ sk / HAZNEDAR mah ALTINTAŞ, CAMİ, KÖŞKLER sk 13:00-16:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2395746)

- İSTANBUL GÜNGÖREN ilce MERKEZ-GÜVEN mah CAMİ, OKUL, PARLAR, TAĞMAÇ sk / HAZNEDAR mah CAMİ sk 09:00-12:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2395744)

- İSTANBUL FATİH ilce MERKEZ-AYVANSARAY mah AHMET RÜFAİ, ALBAYRAK, AVCIBAŞI, AYVANSARAY, AYVANSARAY KUYUSU, AYVANSARAY KÜLHANI, DERVİŞZADE, DERVİŞZADE ARALIĞI, DERVİŞZADE TANDIR ARALIĞI, ESNAF LONCASI, KANDİLLİ TÜRBE, KANDİLLİ TÜRBE ÇIKMAZI, KIRKAMBAR, KUNDAKÇI, MAHKEME KÜLHANI, MAHKEME KÜLHANI ARALIĞI, MUSTAFAPAŞA BOSTANI, MUSTAFAPAŞA BOSTANI ÇIKMAZI, ODALAR ÇIKMAZI, PASTIRMACI ÇIKMAZI, SAKALAR YOKUŞU, SEBİL, TANDIR, YATAĞAN HAMAMI, ÇEMBER, ÇETİK PABUÇLU sk / MUHSİNE HATUN mah TAVAŞİÇEŞMESİ sk 15:00-18:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2395086)

- İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-BOĞAZKÖY İSTİKLAL mah ECENUR, ESKİ EDİRNE ASFALTI, GÜLSEMA, MOR KARANFİL sk 09:00-17:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2397356)

- İSTANBUL FATİH ilce MERKEZ-AYVANSARAY mah ALİPAŞA MEKTEBİ, DRAMAN, HASAN HÜSEYİN YOKUŞU, KANTARCI ALİ, KARAGÖZCÜ, KARAGÖZCÜ ÇIKMAZI, KARİYE HANI, KARİYE TÜRBESİ, KARİYE İMARETİ, KIRK ODALAR ÇIKMAZI, KUYULU BAHÇE, MAHMUZ ÇIKMAZI, PAŞA HAMAMI, SALDIRMA, SALMA TOMRUK, SARI ÇİZMELİ, SULTAN ÇEŞMESİ, ÇAKIRAĞA YOKUŞU sk / DERVİŞ ALİ mah AKTAR KERİM, AĞIZLIK 1., BAHÇIVAN ÇIKMAZI, BESTEKÂR CİVANAĞA, BORAZAN TEVFİK, ERBAP ÇIKMAZI, KALFA EFENDİ, KARİYE CAMİİ, KARİYE TÜRBESİ, KARİYE YAĞHANE, KARİYE YAĞHANE ARALIĞI, KASAP, MERDİVENLİ HAMAM ÇIKMAZI, MÜFTÜ, NEŞTER, SALMA TOMRUK, TETİK, URGAN, YEŞİLCE DİREK, ÂVARE, ÖZBEN, ŞEHİT ÜMİT UÇAN sk 09:30-11:30 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2395082)

- İSTANBUL FATİH ilce MERKEZ-AYVANSARAY mah AVCI ODALARI ÇIKMAZI, HOCA ÇAKIR, HOCA ÇAKIR 2. ÇIKMAZI, KARİYE CAMİİ, KARİYE TÜRBESİ, KARİYE ÇIKMAZI, KARİYE İMARETİ, KUYULU BAHÇE, KUYULU BAHÇE ARALIĞI, VAİZ sk / CANKURTARAN mah KABASAKAL sk / DERVİŞ ALİ mah BESTEKÂR CİVANAĞA, FEVZİPAŞA, HOCA ÇAKIR, HOCA ÇAKIR 1. ÇIKMAZI, KALFA EFENDİ, KARİYE BOSTANI, KARİYE CAMİİ, KARİYE TÜRBESİ, KARİYE YAĞHANE, KARİYE YAĞHANE ARALIĞI, NEŞTER, UÇBEY, VAİZ, YEŞİLCE DİREK, ŞEYH EYÜP sk 12:30-14:30 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2395083)

- İSTANBUL SİLİVRİ ilce MERKEZ-ORTAKÖY mah ASLANTEPE, KEÇECİZADE, MERA, İSPİNOZ sk 09:00-17:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2395128)

- İSTANBUL SULTANGAZİ ilce MERKEZ-ESKİ HABİPLER mah ESKİ EDİRNE ASFALTI, KARANFİLLER, VEFA POYRAZ sk / HABİBLER mah 2711., 2712., 2715., 2716., 2716/1., 2718., 2720., ESKİ EDİRNE ASFALTI sk / YAYLA mah PİRİNÇÇİ KÖYÜ YOLU sk 09:00-12:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2397361)

- İSTANBUL EYÜPSULTAN ilce MERKEZ-AKŞEMSETTİN mah AKŞEMSETTİN, ARI, BEREKET, CİHAD, GÜNEŞ, ZAFER, ÇELTİK, İHLAS sk 12:00-15:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2397362)

- İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-ÇINAR mah 781. sk 13:00-17:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2395067)

- İSTANBUL ESENLER ilce MERKEZ-KEMER mah 941., 943., 944. sk 09:00-17:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2395098)

- İSTANBUL BAYRAMPAŞA ilce MERKEZ-KARTALTEPE mah KANARYA sk / MURATPAŞA mah AKPINAR, TAN sk 09:00-17:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2397384)

- İSTANBUL BAKIRKÖY ilce MERKEZ-CEVİZLİK mah MOR SÜMBÜL, İSTANBUL sk / YEŞİLKÖY mah AHMET TANER KIŞLALI sk 12:00-15:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2395875)

- İSTANBUL BAKIRKÖY ilce MERKEZ-ATAKÖY 7-8-9-10. KISIM mah HANIMELİ ÇİÇEĞİ, MANOLYA sk 09:30-12:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2395056)

- İSTANBUL BAKIRKÖY ilce MERKEZ-ATAKÖY 7-8-9-10. KISIM mah HANIMELİ ÇİÇEĞİ, MANOLYA sk 14:00-16:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2395057)

- İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-İMRAHOR mah ULUBATLI HASAN sk / İSLAMBEY mah BAŞKAYA, BOTANİK, CAFER, FETİH, HAVUZBAŞI, MARAL, MUTLU, SERA, ULUBATLI HASAN, YENİÇERİ, ÖZBAĞ, İSLAMBEY sk 09:00-14:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2397467)

- İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-MAREŞAL FEVZİ ÇAKMAK mah PEYAMİ SAFA sk / NENEHATUN mah ABDÜLHAMİT sk / İSLAMBEY mah ABDÜLHAMİT, BİRCAN, ESAT, FATİH, GÜLVEREN, KAŞIKÇI, KÜHEYLAN, ŞEBNEM sk 09:00-14:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2397468)

- İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-ANADOLU mah YILDIRIM BEYAZIT sk / İSLAMBEY mah AFŞAR, BOSNA, BOZKIR, GÜLNİHAL, GÜMÜŞPALA, KEŞŞAF, MIZRAK, SALİH, SANCAKLI, SEZGİN, TİYATRO, YAYLA DAĞI, YILDIRIM BEYAZIT, ZİNCİRLİKUYU, ÇAMLIÇEŞME, ŞENAY sk 13:00-18:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2397478)

- İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-YAVUZ SELİM mah AFACAN, AHİ, ATILIM, AZİMET, BENGİSOY, BOZKURT, CANSEL, DEMİRYOLU, DİRHEM, EGELİ, ELANUR, GÖKÇEK, GÜLHATMİ, GÜLLÜDERE, GÜRSU, HERCAİ, HOŞGÖRÜ, KAYISI, NADİR, NEVZAT, REFİ, SACİD, SEVBAN MEHMET, TAŞ, TEKNECİ, TEPEÜSTÜ, TÜTÜNCÜ, YARDIM, YENİÇEŞME, YORGANCI, ZİYA ÜLHAK, ÜSTÜN sk 13:00-18:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2397480)

- İSTANBUL ŞİŞLİ ilce MERKEZ-MECİDİYEKÖY mah AK, ARDIÇ, DR. FUAT GÜNDÜZ, EKİN, ESKİ OSMANLI, HARK, KEKİK, MECİDİYE, MECİDİYE KUYU, MUHTAR ŞEVKİ, MUSA DAYI, ÇİĞDEM 2, İSMAİL TARTAN, ŞAİR SABRİ, ŞEHİT ER CİHAN NAMLI, ŞEHİT ERTUĞRUL KABATAŞ sk 09:00-13:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2397555)

- İSTANBUL SİLİVRİ ilce MERKEZ-SELİMPAŞA mah 6043. sk 09:00-14:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2397395)

- İSTANBUL BAKIRKÖY ilce MERKEZ-ATAKÖY 7-8-9-10. KISIM mah HANIMELİ ÇİÇEĞİ, MANOLYA sk 16:30-17:30 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2395104)

- İSTANBUL ZEYTİNBURNU ilce MERKEZ-KAZLIÇEŞME mah BALIKLI KAZLIÇEŞME YOLU sk / TELSİZ mah 88/1., 88/2., 88/3., BALIKLI KAZLIÇEŞME YOLU sk 10:00-13:30 saatleri arasında Yatırım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2395108)

- İSTANBUL AVCILAR ilce MERKEZ-AMBARLI mah NEHİR sk / MERKEZ mah AHMET TANER KIŞLALI, BERİK, DEMİR, NEHİR, REŞİTPAŞA sk 09:00-15:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2397485)

- İSTANBUL BEYLİKDÜZÜ ilce MERKEZ-KAVAKLI mah AYAZMA, AYÇİÇEĞİ, BATI TRAKYA, BİLİM, HUNTÜRK, RAUF DENKTAŞ, SALTUK BUĞRA HAN, YAMAN, ÇETİK, İSTANBUL, ŞAHİNLER sk 09:00-15:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2395199)

- İSTANBUL ZEYTİNBURNU ilce MERKEZ-BEŞTELSİZ mah 103. sk / TELSİZ mah LEYLAK, SÜMBÜL sk 15:00-18:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2395210)

- İSTANBUL KAĞITHANE ilce MERKEZ-MERKEZ mah DARGIN, EYÜP SULTAN, HASBAHÇE, KUBAN, REHA, SEDA, ÖYKÜ sk / NURTEPE mah AYYÜZLÜ, BALSUYU, BİRSEN, DÜNYA, DİYAR, ELMALI, EMİN, EYÜP SULTAN, GÖRKEMLİ, GÜNEY, IRMAK, KAPTANPAŞA, KARANFİL, KUBAN, MALKOÇ, NAR ÇİÇEĞİ, NURSAL, PETEK, SEZGİN, VADİ, YOL, ÇORUH, ÖĞÜT, ŞAİR NİGAR sk 01:00-04:00 saatleri arasında Manevra Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2395258)

- İSTANBUL KAĞITHANE ilce MERKEZ-GÜRSEL mah GÖRGÜLÜ sk / MERKEZ mah DUMLUPINAR sk / SULTAN SELİM mah BAKAY sk / TALATPAŞA mah SARIBUĞDAY ÇIKMAZI sk // ŞİŞLİ ilce MERKEZ-MECİDİYEKÖY mah AK, ARDIÇ, ATAKAN, AĞA, AĞAOĞLU, BAŞARAN, BERK, BÜYÜKDERE, DR. FUAT GÜNDÜZ, EKİN, ESKİ OSMANLI, GÜLBAHAR, GÜVENEVLER, HAFIZ ATA ARALIĞI, HARK, KEKİK, KERVAN GEÇMEZ, KISMET, LATİ LOKUM, MECİDİYE, MECİDİYE ARALIĞI, MECİDİYE DERESİ, MECİDİYE KUYU, MEHTAP, MUHTAR ŞEVKİ, MUSA DAYI, NACİ KASIM, SELAHATTİN PINAR, TAÇ, ZERTOP, ÇAĞLAR, ÇİĞDEM 2, İSMAİL TARTAN, ŞAHİNLER, ŞAİR SABRİ, ŞEHİT ER CİHAN NAMLI, ŞEHİT ERTUĞRUL KABATAŞ sk 01:00-04:00 saatleri arasında Manevra Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2397592)

- İSTANBUL SİLİVRİ ilce MERKEZ-KADIKÖY mah KADIKÖY sk / KAVAKLI mah ÖZBAY sk // ÇATALCA ilce MERKEZ-OVAYENİCE mah EBRAR, ECLA, KADIKÖY, ÖZBAY sk 09:00-17:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2395129)

- İSTANBUL KAĞITHANE ilce MERKEZ-MERKEZ mah DARGIN, EYÜP SULTAN, HASBAHÇE, KUBAN, REHA, SEDA, ÖYKÜ sk / NURTEPE mah AYYÜZLÜ, BALSUYU, BİRSEN, DÜNYA, DİYAR, ELMALI, EMİN, EYÜP SULTAN, GÖRKEMLİ, GÜNEY, IRMAK, KAPTANPAŞA, KARANFİL, KUBAN, MALKOÇ, NAR ÇİÇEĞİ, NURSAL, PETEK, SEZGİN, VADİ, YOL, ÇORUH, ÖĞÜT, ŞAİR NİGAR sk 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2397588)

- İSTANBUL ŞİŞLİ ilce MERKEZ-KUŞTEPE mah KISMET, LİMON, UĞUR 1, ŞEHİT AHMET sk / MECİDİYEKÖY mah ATAKAN, BAŞARAN, HAFIZ ATA, HAFIZ ATA ARALIĞI, HARK, KISMET, LATİ LOKUM, MECİDİYEKÖY YOLU, TOPUZ, ÇAĞLAR, ŞEHİT AHMET sk 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2397598)

- İSTANBUL BEYOĞLU ilce MERKEZ-KAPTANPAŞA mah GÜL, KAPTANPAŞA, KASIMPAŞA ZİNCİRLİKUYU, MEZARLIK ARKASI, NAKKAŞ PENAHİ, PİYALE HAVUZU, SEL, TÜRBE, ZİNCİRLİKUYU ÇIKMAZI, ÜST BARUTHANE sk / PİYALEPAŞA mah ALT BARUTHANE, BARUTHANE SIRTI, EFEM, FEN İŞLERİ ÇIKMAZI, SPOR, STAT, YILMAZ, ÜST BARUTHANE sk 11:00-15:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2397429)

- İSTANBUL BEYOĞLU ilce MERKEZ-KAPTANPAŞA mah GÜL, KAPTANPAŞA, KASIMPAŞA ZİNCİRLİKUYU, MEZARLIK ARKASI, NAKKAŞ PENAHİ, PİYALE HAVUZU, SEL, TÜRBE, ZİNCİRLİKUYU ÇIKMAZI, ÜST BARUTHANE sk / PİYALEPAŞA mah ALT BARUTHANE, BARUTHANE SIRTI, EFEM, FEN İŞLERİ ÇIKMAZI, SPOR, STAT, YILMAZ, ÜST BARUTHANE sk 14:00-17:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2397430)

- İSTANBUL BEYOĞLU ilce MERKEZ-KAPTANPAŞA mah BOSTAN ARALIĞI, KASIMPAŞA ZİNCİRLİKUYU, PİYALE MUMHANESİ, SOBACI, SÜMER, SİNAN PAŞA YUMAK sk / KÜÇÜK PİYALE mah KASIMPAŞA ZİNCİRLİKUYU sk 09:00-13:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2397428)

- İSTANBUL BEŞİKTAŞ ilce MERKEZ-DİKİLİTAŞ mah TUĞRUL, YEŞİLÇİMEN sk 14:00-18:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2395237)

- İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-BALIKYOLU mah 503. sk / SÜLEYMANİYE mah 829., 831., 834., 835. sk 09:00-16:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2398477)

- İSTANBUL ZEYTİNBURNU ilce MERKEZ-NURİPAŞA mah 55., 55/2., 56., 65/2., 65/3., 65/A, 65/D, BEKİR SUBAŞI sk / SÜMER mah 27/9., 56., 65/3., 65/4., 67. sk / YEŞİLTEPE mah 264., 268., 55., 55/4., 56., 56/1., 56/2., 56/2A, 56/3., 56/A, 56/B, 57., 57/11., 57/12., 57/13., 57/20., 57/21., 57/4., 57/6., 57/7., 74/3., AHMET KAMBUR, BEKİR SUBAŞI, ŞEHİT ER MURAT GÜVEN sk 09:00-12:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2398045)

- İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-GÜNEŞLİ mah 1320. sk / KİRAZLI mah CAHİT SITKI TARANCI sk / MAHMUTBEY mah 2583., 2584., 2585., 2586., 2587., 2588., 2589., 2590., 2591., 2592., 2629., 2630., 2631., 2632., 2633., 2634., 2636., 2637., 2638., 2639., 2640., DEVEKALDIRIMI, KARAOĞLANOĞLU sk 09:00-11:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2398071)

- İSTANBUL BEYLİKDÜZÜ ilce MERKEZ-KAVAKLI mah CERRAHPAŞA, VAKIF, VEZİRLER sk 09:00-15:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2398462)

- İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-ÖRNEK mah 1365. sk 16:00-18:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2398563)

- İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-FEVZİ ÇAKMAK mah GÜRANİ sk / KOCASİNAN MERKEZ mah SANCAK sk / ZAFER mah BAHARİYE sk / ÇOBANÇEŞME mah MİTHATPAŞA sk // BAĞCILAR ilce MERKEZ-15 TEMMUZ mah 1421., 1422., 1423., HALKALI sk / BAĞLAR mah 62. sk / GÜNEŞLİ mah DEVEKALDIRIMI sk / MAHMUTBEY mah 2617., 2619., 2620., 2621., 2622., 2623., 2624., 2625., 2626., 2627., 2632., DEVEKALDIRIMI, HALKALI sk 14:30-16:30 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2398084)

- İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-ŞİRİNEVLER mah BOZKIR 1, DEREBOYU, SEMBOL, ÜNVER sk 10:00-12:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2398201)

- İSTANBUL SARIYER ilce MERKEZ-ÇAYIRBAŞI mah SEDATKENT sk Bahar sokak Kirazlı Çıkmazı sokak Cami sokak 09:07-16:07 saatleri arasında Yatırım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2398022)

- İSTANBUL SARIYER ilce MERKEZ-YENİKÖY mah AYBARS, EFENDİ ÇIKMAZI, FATİHLER, GEÇİT, GÜZELCE ALİPAŞA , TAHİR, YÜZBAŞI NAZMİ BEY, ZEMBİL ÇIKMAZI, ŞEKER ÇIKMAZI sk 09:03-16:03 saatleri arasında Yatırım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2398452)

- İSTANBUL SARIYER ilce MERKEZ-BAHÇEKÖY MERKEZ mah HANIMELİ, SERHATTER, VALİDE SULTAN, İNÖNÜ sk / KEMER mah VALİDE SULTAN sk 09:00-16:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2398450)

- İSTANBUL BEŞİKTAŞ ilce MERKEZ-BEBEK mah SELVİLER sk / ETİLER mah AYAZMA YOLU, DİLHAYAT, HÜRRİYET MÜCAHİTLERİ, SELVİLER sk / KÜLTÜR mah SELVİLER sk 12:30-15:30 saatleri arasında Manevra Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2398564)

- İSTANBUL ŞİŞLİ ilce MERKEZ-BOZKURT mah SEYMEN sk / FERİKÖY mah BOZKURT sk 12:30-16:00 saatleri arasında Manevra Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2398565)

- İSTANBUL ESENLER ilce MERKEZ-BİRLİK mah 854. sk / HAVAALANI mah GÜLER, KIŞLA, KÖYİÇİ sk / KEMER mah 901., 905., 905/1., 906., 946., 947., DEVRAN, KIŞLA sk 09:00-12:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2397487)

- İSTANBUL BAYRAMPAŞA ilce MERKEZ-TERAZİDERE mah 29 EKİM, DENİZCİ, FEZA sk 19:00-23:59 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2398618)

- İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-KAZIM KARABEKİR mah 307., 317., 324., 328., 329., 330., 331., 332., 333., 334., 335., 336., 337., 338., MEHMET AKİF sk 15:00-18:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2398696)

- İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-MERKEZ mah 656., 657., 658., 660., BAĞCILAR sk / YENİGÜN mah 639., 645., 647., 648., 649., 650., 651., 652., 653., 654., 655., 656., BAĞCILAR, KUTSAL sk / YILDIZTEPE mah 463., 464., 465., 472., 473., 474., 475., 477., 507., 508., 509., 513., 519., BAĞCILAR, ŞEHİT TEĞMEN HASAN HÜSEYİN AKSOY sk 09:00-12:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2398693)

- İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-KAZIM KARABEKİR mah 326., MEHMET AKİF sk / YAVUZ SELİM mah 1064., 1066., 1077. sk / YENİMAHALLE mah 1589., BİRLİK sk / YILDIZTEPE mah 520. sk / ÇINAR mah 806., 807., 809., 812., 814., 820., 821., 822., 823., 824., 825., 826., 827., 828., 829., 843., 852., 853., 854., İSTANBUL sk 12:00-15:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2398694)

- İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-KARTALTEPE mah 1.CİHAN, 1.FİLİZ, 1.KANARYA, 1.ŞAFAK, 19 MAYIS, 2.KARADENİZ, 6.MAYIS, DEMİRAYAK, GÖKTEPE, HAYIRLI, HİSAR, KARAHANLILAR, KARTALTEPE YAN YOLU, MENDERES, TEKİNALP, YAŞAR DOĞU, ŞADIRVAN, ŞAKRAK sk 09:00-18:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2398660)

- İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-FATİH mah 27 MAYIS, ÇEŞME sk 09:00-13:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2398665)

- İSTANBUL BAŞAKŞEHİR ilce MERKEZ-BAŞAKŞEHİR mah GÜLBAHÇE sk // KÜÇÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-FATİH mah 2.GÜL, 811., 829., AYAZMA, DALYAN, KIZILAY, İSTANBUL sk / HALKALI MERKEZ mah 1.MERT sk 11:00-16:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2398667)

- İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-İNÖNÜ mah 1.BADEM, 1.ERİK, 1.HARDAL, 1318., OKTAY, ŞEFTALİ sk 12:00-17:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2398688)