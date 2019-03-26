Konutlarda, 1 kWh elektrik için, tüketiciler 2018 yılı II. döneminde(1) en küçük tüketim aralığı(2) olan 1_000 kWh'in altında ortalama 55,3 kuruş, en büyük tüketim aralığı olan 15_000 kWh ve üstünde ise ortalama 53,8 kuruş ödedi.

SANAYİDE 1 kWh ELEKTRİK İÇİN SON ALTI AYDA ORTALAMA 44,1 KURUŞ ÖDENDİ

Sanayide 2018 yılı II. dönem elektrik fiyatlarına bakıldığında, en küçük tüketim aralığı olan 20 MWh(3) altındaki tüketiciler 1 kWh elektrik için ortalama 48,5 kuruş, en büyük tüketim aralığı olan 150_000 MWh üstündekiler ise ortalama 41,8 kuruş ödedi.

Konutlarda, 1 m3 doğal gaz için tüketiciler 2018 yılı II. döneminde en küçük tüketim aralığı olan 522 m3 altında ortalama 146 kuruş, 522 - 5 219 m3 aralığında ortalama 143 kuruş, 5 219 m3 ve üstünde ise ortalama 145,5 kuruş ödedi.

SANAYİDE 1 m3 DOĞALGAZ İÇİN SON ALTI AYDA ORTALAMA 149,6 KURUŞ ÖDENDİ

Sanayide 2018 yılı II. dönem nihai kullanıcı doğal gaz fiyatlarına bakıldığında, tüketiciler en küçük tüketim aralığı olan 26 094 m3 altında 1 m3 doğal gaz için ortalama 140,2 kuruş, en yüksek tüketim aralığı olan 104 376 000 m3 üstünde ise ortalama 149,1 kuruş ödedi.



