Elektrik üretimi dün 1 milyon 86 bin 981 MWh ile, elektrik üretimi de 1 milyon 76 bin 816 MWh ile yeni rekor seviyesine ulaştı.

TEİAŞ verilerine göre, üretimin yüzde 76,62'si serbest üretim şirketleri santrallerinden, yüzde 17,28'i EÜAŞ santrallerinden, yüzde 2,31'i işletme hakkı devredilen santrallerden, yüzde 3,78'i lisanssız santrallerden ve yüzde 0,01'i yap-işlet-devret santrallerinden sağlandı.

Üretimin yüzde 36,66'sı doğalgaz kaynaklı, yüzde 13,65'i baraj kaynaklı, yüzde 15,14'ü ithal kömür kaynaklı, yüzde 10,88'i linyit kaynaklı, yüzde 2,82'si akarsu kaynaklı, yüzde 11,11'i rüzgar kaynaklı ve yüzde 4,32'si güneş kaynaklı oldu.