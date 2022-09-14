'Avrupa'ya dışarıdan işçi lazım'

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Von der Leyen, Strazburg'da gerçekleştirilen Avrupa Parlamentosu (AP) Genel Kurul oturumunda "Birliğin Durumu" konulu konuşmasını yaptı.

Avrupa'daki enerji krizine değinen von der Leyen, enerji altyapı yatırımlarının bir maliyetinin bulunduğunu ancak fosil yakıta bağımlılığın maliyetinin daha yüksek olduğunu vurguladı.

Von der Leyen, "Avrupa'yı fosil yakıta bağımlılıktan kurtarmamız gerekiyor." dedi.

AB, doğal gaz depolarının yüzde 84 doluluk seviyesine ulaştığına dikkati çeken von der Leyen, "Hedefimizin üzerindeyiz ama ne yazık ki bu yeterli olmayacak." diye konuştu.

Doğal gaz tedarikini Rusya yerine, ABD, Norveç ve Nijerya gibi diğer güvenilir tedarikçilere yöneltmenin önemine işaret eden von der Leyen, AB'nin geçen yıl doğal gazının yüzde 40'ını Rusya'dan aldığını, bu oranın son dönemde yüzde 9'a indiğini aktardı.

"Rusya'nın enerji piyasamızı aktif biçimde manipüle etmeye devam ettiğini görüyoruz” diyen von der Leyen, Rusya’nın mevcut sözleşmelere uygun biçimde gazı Avrupa'ya göndermek yerine boşa yakmayı tercih ettiğini ifade etti.

Von der Leyen, Avrupa'da enerji faturalarının Kovid-19 salgını öncesine kıyasla 10 kat arttığını belirterek, yüksek faturaların AB'deki milyonlarca işletme ve hane için endişe sebebi olduğunu söyledi.

Yoğun saatlerde elektrik talebini azaltmanın fiyatları aşağı çekeceğine işaret eden von der Leyen, "Bu nedenle, üye ülkelerin toplam elektrik tüketimini azaltmaları için önlemler alıyoruz." dedi.

Von der Leyen, enerjide hedefe yönelik desteğe de ihtiyaç duyulduğuna dikkati çekerek, "Düşük maliyetle elektrik üreten şirketlerin gelirlerine tavan getirilmesini teklif ediyoruz" ifadesini kullandı.

Düşük maliyetli elektrik üreticilerinin son dönemde aşırı yüksek karlar elde ettiklerini anımsatan von der Leyen bu gelirlere üst sınır uygulayacaklarını dile getirdi.

Von der Leyen, "Bu devirde savaştan yararlanarak ve tüketicilerimizin sırtına binerek olağanüstü rekor gelirler ve karlar elde etmek yanlıştır. Bu zamanlarda, karlar paylaşılmalı ve en çok ihtiyacı olanlara yönlendirilmelidir." değerlendirmesinde bulundu.

Tekliflerinin fosil yakıttan elektrik üretenleri de kapsadığının altını çizen von der Leyen, fosil yakıt şirketlerinin de bu sürece katkı sağlamak zorunda olacağına işaret etti.

Von der Leyen, bunların acil ve geçici önlemler olduğuna dikkati çekerek, bu katkılarda üye ülkelerin 140 milyar avrodan fazla kaynak elde edeceklerini vurguladı.

PİYASALARDA KÖKLÜ DEĞİŞİM

Doğal gaza tavan fiyat uygulaması konusunda da çalışmalara devam ettiklerini belirten von der Leyen, enerjinin çok pahalı olmasının AB'nin küresel rekabet gücüne zarar verdiğini anlattı.

Von der Leyen, "Bugün gaz piyasalarımız, boru hattı gazından daha fazla miktarda sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) kullanır duruma dönüşmüştür. Ancak gaz piyasasında kullanılan referans fiyat TTF buna uyum göstermedi." dedi.

Komisyonun, elektrik ticareti için daha doğru bir ölçüt oluşturmaya çalışacağını söyleyen von der leyen, bunun piyasadaki değişiklikleri daha düzgün yansıtacağını ifade etti.

Von der Leyen, elektrik vadeli işlem piyasalarındaki enerji şirketlerinin likidite konusunda ciddi sorunları olduğunu belirterek, teminat kurallarını değiştirerek sorunu hafifletmeyi planladıklarını dile getirdi.

Bu piyasalarda gün içi fiyat oynaklığını sınırlayıcı tedbirler de alacaklarına işaret eden von der Leyen, ekimde bu şirketlere kamu yardımı imkanı sağlayacak değişiklikler yapacaklarını vurguladı.

Von der leyen, mevcut elektrik piyasasının artık amaca uygun olmadığını kaydederek, "Bu nedenle, gazın elektrik fiyatı üzerindeki baskın etkisini ayrıştırmamız gerekiyor. Bu nedenle elektrik piyasasında derin ve kapsamlı bir reform yapacağız." diye konuştu.

HİDROJENİN ÖNEMİ

Hidrojenin, Avrupa'nın enerjideki durumunu tamamen değiştirebileceğini vurgulayan von der Leyen, 2030 yılına kadar 10 milyon ton yenilenebilir hidrojen üretme hedefi koyduklarını hatırlattı.

Von der Leyen, hidrojen hedefini yakalamak ve bu alandaki yatırım boşluğunu doldurmak üzere yeni bir hidrojen piyasası kurulmasının önemine işaret etti.

Avrupa hidrojen bankası kuracaklarını belirten von der Leyen, hidrojen piyasasının inşasına yardımcı olmak için 3 milyar avro yatırım yapılacağını kaydetti.

Rusya'nın Avrupa'ya Kuzey Akım boru hattından doğal gaz sevkiyatını süresiz kesmesinin ardından AB üyesi ülkelerin enerji bakanları geçen hafta Brüksel'de olağanüstü bir toplantı gerçekleştirmişti.

Toplantı bitiminde, AB ülkeleri, AB Komisyonuna, hızla düşük maliyetli elektrik üreticilerinin gelirlerinin sınırlandırılmasını, fosil yakıt firmalarından katkı alınmasını, doğal gaza tavan fiyat uygulanmasını, elektrik talebinin düşürülmesini ve enerji şirketlerine likidite sağlanmasını içeren yasal düzenleme teklifleri hazırlama görevini vermişti.

YENİ MALİ KURALLARA İHTİYAÇ VAR

"Yüksek kamu borcunun yeni bir realite olduğunu kabul etmek zorundayız." diyen von der Leyen, AB'de mali sürdürülebilirliği koruyacak ve stratejik yatırımların gerçekleşmesini sağlayacak yeni mali kurallara ihtiyaç duyulduğunu vurguladı.

Von der Leyen, yeni mali kuralların gelecek yıllarda ortaya çıkacak zorluklara uygun biçimde tasarlanacağına ve bu alanda yeni fikirleri ekim ayında açıklayacaklarına işaret etti.

Herkesin izleyebileceği daha basit mali kurallar belirlenmesinin önemini belirten von der Leyen, "Üye ülkeler borç azaltma süreçlerinde daha fazla esnekliğe sahip olmalıdır." ifadesini kullandı.

AB kurallarına göre, normal şartlarda üye ülkelerin bütçe açıklarının GSYH'lerinin yüzde 3'ünü, kamu borçlarının da GSYH'lerinin yüzde 60'ını geçmemesi gerekiyor. Bu sınır aşıldığında uygulanacak tedbirlerin AB Komisyonu'na bildirilmesi ve etkin mücadelenin yapılması gerekiyor.

Ancak, AB üyesi ülkeler, salgın nedeniyle söz konusu kuralları askıya alma kararı almış, bütçe açıklarını ve kamu harcamalarını hızla yükseltmişti.

Von der Leyen, yeni bir KOBİ yardım paketi de hazırlayacaklarına işaret etti.

Avrupa'da iş yapmak için tek bir vergi kural seti belirlenmesi için bir teklif hazırlayacaklarını vurgulayan von der Leyen, bunun AB içinde ticareti kolaylaştıracağını, bürokrasiyi azaltacağını ve dinamizmi artıracağını anlattı.

'AVRUPA'YA DIŞARIDAN İŞÇİ LAZIM'

Von der Leyen, Avrupa'da kalifiye çalışan ihtiyacına da değindi. Avrupa'da işsizlik oranının yüzde 6 olduğunu, bunun çok iyi bir oran olmasına rağmen birçok boş pozisyonun doldurulamadığını belirten von der Leyen, AB dışından işçi gelmesi gerektiğini vurguladı.

Von der Leyen, AB ülkelerine işçilerin niteliklerinin Avrupa'da daha hızlı tanınması çağrısı yaptı.

AB'nin fosil yakıtlara bağımlılıktaki hatayı lityum gibi kritik ham madde ve madenlerde yapmaması gerektiğini vurgulayan von der Leyen, "Lityum ve nadir elementler ileride petrolden önemli olacak." dedi.

Von der Leyen, bağımlılığı engellemek için benzer düşünen ülkelerle yeni ortaklıklar kurmaları, "güvenilir ortaklar" bulmaları gerektiğini söyledi.