Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı verilerinden yapılan derlemeye göre, Türkiye'de geçen ay günlük bazda en yüksek elektrik tüketimi 924 milyon 250 bin kilovatsaatle 27 Haziran'da, en düşük tüketim ise 529 milyon 732 bin kilovatsaatle Ramazan Bayramı'nın ilk günü olan 4 Haziran'da gerçekleşti.

Haziranda elektrik tüketimi geçen yılın aynı ayına göre yüzde 0,1 artarak 23 milyar 30 milyon 757 bin kilovatsaate yükselirken, elektrik üretimi yüzde 0,1 düşüşle 23 milyar 31 milyon 852 bin kilovatsaat oldu.

Elektrik üretiminin yüzde 9,34'ü doğalgaz santrallerinden, yüzde 18,67'si ithal kömür ve yüzde 18'i yerli kömür santrallerinden karşılandı. Üretimde hidroelektrik santrallerinin payı yüzde 33'ü bulurken, rüzgar enerjisinin payı yüzde 15,64 oldu. Kalan yüzde 5,35'lik kısım ise jeotermal, güneş, fuel-oil ve biyokütle kaynaklarından sağlandı.

ELEKTRİK İTHALATI YÜZDE 32 AZALDI

Türkiye'nin elektrik ithalatı haziranda geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 32,2 azalarak, 154 milyon 744 bin kilovatsaate geriledi. Geçen yıl haziranda 228 milyon 300 bin kilovatsaat elektrik ithal edilmişti.

Haziranda elektrik ihracatı ise yüzde 46,3 azalarak 155 milyon 839 bin kilovatsaate düştü. Geçen yıl haziranda 290 milyon 234 bin kilovatsaat elektrik ihracatı yapılmıştı.

Öte yandan, geçen ay itibarıyla elektrikte toplam kurulu kapasite 89 bin 736 megavata ulaştı.