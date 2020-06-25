AA

Aydem ve Gediz Elektrik'ten yapılan açıklamaya göre, Aydın, Denizli, Muğla'da hizmet veren Aydem Elektrik ile İzmir ve Manisa'da faaliyet gösteren Gediz Elektrik, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını döneminde elektrik faturalarını ödeyemeyen müşterileri için kredi kartına 9 aya varan taksit imkanı sunuyor.

Bu imkandan yararlanmak isteyen müşteriler, 1 Temmuz'dan önce müşteri ilişkileri merkezlerinden veya online İşlemlerden taksitlendirme işlemi yapabilecek.