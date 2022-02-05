Elektrik-elektronik sektörünün ocak ayı ihracatı 2021'in aynı dönemine kıyasla yüzde 9,9 artarak 982,9 milyon dolar oldu.
Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) verilerine göre, geçen yılın ocak ayında 894,3 milyon dolar olan elektrik-elektronik sektörünün ihracatı, 2022'nin aynı döneminde yüzde 9,9 artarak 982,9 milyon dolara yükseldi.
Sektörün ülkeler bazında ihracat dağılımına bakıldığında, ocakta en fazla ihracat 115,4 milyon dolarla Birleşik Krallık'a yapıldı. Birleşik Krallık'ı, 92,8 milyon dolarla Almanya, 64,2 milyon dolarla Fransa takip etti.
Libya'ya yapılan elektrik-elektronik ihracatının ocakta geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 311,8 artarak 18 milyon dolara yükselmesi dikkati çekti. Benzer şekilde, Katar'a yapılan elektrik-elektronik ihracatı da ocak ayında yüzde 215 artışla 13 milyon doları geçti.
ORTA DOĞU'YA İHRACAT 111 MİLYON DOLARA YÜKSELDİ
Elektrik-elektronik sektörünün, ülke grupları baz alındığında en fazla ihracat yaptığı bölge Avrupa Birliği (AB) ülkeleri oldu. 2021'in ocak ayında AB ülkelerine 425,6 milyon dolarlık ihracat yapan sektör, bu yılın aynı döneminde yüzde 6,9 artışla bölgeye 454,7 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirdi.
AB'yi, 149 milyon dolarlık ihracatla diğer Avrupa ülkeleri takip etti.
Orta Doğu ülkelerine yapılan elektrik-elektronik ihracatının yüzde 26,5 artışla 111,9 milyon dolara yükselmesi dikkati çekti. Benzer şekilde sektör, ocak ayında Afrika ülkelerine yüzde 30,5 artışla yaklaşık 98 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirdi.
İSTANBUL 526 MİLYON DOLAR İLE ZİRVEDE
Sektörün ihracat rakamlarına iller bazında bakıldığında ise İstanbul, 526,3 milyon dolarla ocak ayında en fazla ihracat gerçekleştiren il oldu. Söz konusu dönemde İstanbul'un elektrik-elektronik sektöründeki ihracatı geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 8,7 arttı.
İhracatta İstanbul'u, yüzde 11,4 artış ve 127,7 milyon dolarla Manisa, yüzde 17,5 artış ve 61,4 milyon dolarla Kocaeli takip etti.
Elektrik-elektronik ihracatında öne çıkan illerden Denizli'nin ihracatı ise yüzde 20,4 artışla 59,9 milyon dolara yükseldi.
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