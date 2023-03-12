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Elazığ'da soba patladı, evin bir kısmı çöktü: 2 yaralı

Elazığ’da sobanın patlaması sonucu evin bir kısmı çöktü ve yangın çıktı. Patlama sonucu yaralanan 2 kişi tedavi altına alındı

Giriş: 12.03.2023 - 21:47 | Güncelleme: ABONE OL
Elazığ'da soba patladı, evin bir kısmı çöktü: 2 yaralı - Son dakika haberler
DHA

Elazığ'da müstakil evin 2´nci katında kömür sobasında meydana gelen patlamada evin bir bölümü çöktü. Patlamanın meydana geldiği evin sahibi ile olayda hasarın oluştuğu bitişikteki evde bulunan 1 kişi yaralandı.

Olay, akşam saatlerinde Salıbaba Mahallesi Yüce Tepe Sokak´ta 2 katlı evde meydana geldi. İddiaya göre evin 2´nci kattaki sobada henüz belirlenemeyen nedenle patlama meydana geldi. Patlamada evin bir bölümü çökerken, bitişikteki evde de hasar meydana geldi. Çökme ile birlikte yangın çıkan evin sahibi Kazım Kılavun (75) ile bitişikteki binada oturan ve ismi öğrenilemeyen bir kadın yaralandı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar ilk müdahalenin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alınarak söndürüldü. Evde çökmeye yol açan patlamanın nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.

Patlamadan kısa süre sonra adrese gelen Kazım Kılavun´un torunu Ferhat Kılavun, olayı duyar duymaz eve geldiğini belirterek, "Evde soba patladı denildi. İtfaiye olsun, polis ekipleri olsun hemen müdahale ettiler. Dedemin durumu şu an iyi. Hastaneye kaldırdılar. Ekipler evde inceleme yapıyor" dedi.

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