İHA

Edinilen bilgiye göre, aralarında husumet olan iki aile arasında pompalı tüfeklerin kullanıldığı kavga çıktı. Olayda 3 kişi yaralandı. Bölgeye Özel Harekat dahil çok sayıda polis ve sağlık ekibi çok sevk edildi.

İHA'nın haberine göre, saçmaların isabet ettiği bir yaralı ambulansla hastaneye sevk edildi, 2 yaralıya da olay yerinde müdahale edildi. Polis ekipleri ise olayla ilgili bazı şüphelileri gözaltına aldı.