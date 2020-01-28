28 OCAK 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara'nın güney ve doğusu, Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Batı Karadeniz, Orta Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu ve Güneydoğu Anadolu'nun batısı ile Tekirdağ ve Gümüşhane çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların genellikle yağmur ve sağanak, sabah ilk saatlerde Bolu'nun yüksek kesimlerinin, akşam saatlerinden sonra Batı Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun batısı ile Tokat, Sivas ve Kayseri çevrelerinin yer yer karla karışık yağmur ve yükseklerinin kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Antalya'nın doğu ilçelerinde kuvvetli (21-50 kg/m2) olması bekleniyor. Bu sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.
Hava sıcaklığının batı kesimlerde 2 ila 4 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı, mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın genellikle güneyli, Akdeniz kıyıları ile Güneydoğu Anadolu'da doğu ve kuzeydoğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.
KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların; Antalya'nın doğu ilçelerinde kuvvetli (21-50 kg/m2) olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.
İLLERE GÖRE HAVA DURUMU
İSTANBUL °C, 11°C
Parçalı çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
ANKARA °C, 5°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu
İZMİR °C, 16°C
Çok bulutlu ve aralıklı sağanak yağışlı
ANTALYA °C, 16°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların doğu ilçelerinde kuvvetli olması bekleniyor.
ZONGULDAK °C, 12°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu
TRABZON °C, 14°C
Parçalı bulutlu
MALATYA °C, 6°C
Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksekleri kar yağışlı
ELAZIĞ °C, 8°C
Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksekleri kar yağışlı
DİYARBAKIR °C, 10°C
Az bulutlu, zamanla parçalı ve çok bulutlu
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