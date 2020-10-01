Elazığ Şeker Fabrikası 64 yaşında

Türkşeker'den yapılan açıklamaya göre, 19 Ocak 1955'te, bugün Keban Barajı suları içerisinde kalan İçme Köyü arazisinde temeli atılan Elazığ Şeker Fabrikası, 1 Ekim 1956'da işletmeye açıldı.
Fabrika, Keban Barajı inşaatı nedeniyle 1969-1970 üretim döneminde bugünkü yerine taşındı. Kurulduğu ilk yılda 60 bin dekarlık bir alanda elde edilen 120 bin ton pancarı işleyerek 18 bin ton şeker üreten fabrika, zaman içerisinde üretim kapasitesini artırdı.64 yıllık geçmişinde en yüksek üretimi 1981 yılında gerçekleştiren fabrika, 311 bin ton pancarı işleyerek 41 bin 751 ton şeker elde etti. Böylece tüm zamanların en iyi verilerine ulaşmış oldu.
Fabrika, dekar başına en yüksek verimi ise 2016'da kaydetti. Söz konusu yılda dekar başına 14 bin 500 ton pancar elde edildi. Böylece 2016, fabrika tarihinde en verimli yıl oldu.2003, yüzde 1,8'lik kayıpla fabrika tarihinde en az kaybın olduğu yıl olarak kayıtlara geçti. Fabrika, 2003'te 208 bin 304 ton pancarın yüzde 98,2'sine denk gelen 204 bin 600 ton pancarı işledi.2020'de hedefi 30 bin tona yaklaşan Elazığ Şeker Fabrikası, 17 Eylül'de yeni üretim dönemine "merhaba" dedi.
Fabrika, 2020-2021 üretim döneminde 215 bin ton pancarı işleyerek 27 bin 500 ton şeker, 8 bin 400 ton melas ve 60 bin ton küspe elde edecek.
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