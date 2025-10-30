Elazığ'da olay, dün Karakoçan ilçesi Bazlama köyü kırsalında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sürü sahibi Ramazan A. (30), hayvanlarını otlattığı sırada yağışa ve doluya yakalandı.

AMBULANSLA HASTANEYE GÖTÜRÜLDÜ

İHA'daki habere göre bu sırada kırsal alanda ateşin başında çay demlerken ısınan Ramazan A.'nın yanına yıldırım düştü. Yıldırımla birlikte Ramazan A., hafif yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi ve kontrol amaçlı Karakoçan Devlet Hastanesi'ne götürüldü.

ARKADAŞI OLAYI GÖRÜNTÜLEDİ

Yıldırımın düşme anı Musa Seven tarafından cep telefonuyla görüntülendi. Görüntülerde ateşin başında Ramazan A. ile oturan Seven'in dolu yağışını görüntülendiği ve ateşin ortasına yıldırımın düştüğü görüldü.