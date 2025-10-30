Habertürk
        Elazığ haberleri: O an kamerada! Çay demlerken yıldırım düştü | SON DAKİKA HABER | Son dakika haberleri

        O an kamerada! Çay demlerken yıldırım düştü!

        Elazığ'ın Karakoçan ilçesinde hayvan otlatan sürü sahibi 30 yaşındaki Ramazan A., çay demlerken yanına yıldırım düşmesi sonucu yaralandı. Yıldırımın düşme anı arkadaşı tarafından cep telefonuyla görüntülendi

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 30.10.2025 - 13:12 Güncelleme: 30.10.2025 - 13:22
        Elazığ'da olay, dün Karakoçan ilçesi Bazlama köyü kırsalında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sürü sahibi Ramazan A. (30), hayvanlarını otlattığı sırada yağışa ve doluya yakalandı.

        AMBULANSLA HASTANEYE GÖTÜRÜLDÜ

        İHA'daki habere göre bu sırada kırsal alanda ateşin başında çay demlerken ısınan Ramazan A.'nın yanına yıldırım düştü. Yıldırımla birlikte Ramazan A., hafif yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi ve kontrol amaçlı Karakoçan Devlet Hastanesi'ne götürüldü.

        ARKADAŞI OLAYI GÖRÜNTÜLEDİ

        Yıldırımın düşme anı Musa Seven tarafından cep telefonuyla görüntülendi. Görüntülerde ateşin başında Ramazan A. ile oturan Seven'in dolu yağışını görüntülendiği ve ateşin ortasına yıldırımın düştüğü görüldü.

        #Elazığ
        #Son dakika haberler
