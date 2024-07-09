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        Haberler Gündem 3. Sayfa Elazığ haberleri: CTE'den cezaevinde silahlı yaralamaya ilişkin açıklama | Son dakika haberleri

        CTE'den Elazığ'da cezaevinde silahlı yaralamaya ilişkin açıklama!

        Elazığ Kampüs Açık Ceza İnfaz Kurumunda, adli suçtan hükümlü olan Murat Bulut'un, cezaevine giren bir kişi tarafından silahla bacağından yaralanması olayıyla ilgili Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü (CTE) açıklamada bulundu. 5 kişinin gözaltına alındığını olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.07.2024 - 13:27 Güncelleme: 09.07.2024 - 15:49
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        CTE'den cezaevinde silahlı yaralamaya ilişkin açıklama!
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        Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü, bazı basın yayın kuruluşlarında ve sosyal medya platformlarında, "Cezaevinde silahlı saldırı" başlığıyla yer alan haberlere ilişkin açıklama yaptı.

        "DIŞ GÜVENLİK GÖREVLİSİ BULUNMAYAN KURUMLARDIR"

        AA'da yer alan habere göre açıklamada, 5275 sayılı Kanun'un 14. maddesinde, "Açık ceza infaz kurumları, hükümlülerin iyileştirilmelerinde, çalıştırılmaları ve meslek edindirilmelerine öncelik verilen, firara karşı engelleri ve dış güvenlik görevlisi bulunmayan, güvenlik bakımından kurum görevlilerinin gözetim ve denetimi ile yetinilen kurumlardır." hükmünün yer aldığı anımsatıldı.

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        TEL ÖRGÜDEN ATLAYIP KURUMA GİRDİ

        5 Temmuz'da, Elazığ Kampüs Açık Ceza İnfaz Kurumunun etrafındaki tel örgülerden atlayarak kuruma girdiği tespit edilen bir kişinin, adli suçtan hükümlü Murat Bulut'u ateşli silahla bacağından yaraladığı belirtilen açıklamada, hastaneye sevk edilen yaralının hayati tehlikesinin bulunmadığı ve genel sağlık durumunun iyi olduğu kaydedildi.

        5 KİŞİ GÖZALTINA ALINMIŞTI

        Olayla ilgili Elazığ Cumhuriyet Başsavcılığınca adli soruşturma başlatıldığı aktarılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

        "Genel Müdürlüğümüz tarafından da idari soruşturma başlatılarak kontrolör görevlendirilmiştir. Olayla ilgili başlatılan adli soruşturma çerçevesinde, içlerinde saldırıyı gerçekleştirdiği değerlendirilen failin de bulunduğu 5 kişi gözaltına alınmış olup, sorguları devam etmektedir."

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        #Elazığ
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