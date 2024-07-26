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        Haberler Gündem 3. Sayfa Elazığ'da tartışma silahlı kavgaya dönüştü: 1 ölü, 1 yaralı | Son dakika haberleri

        Elazığ'da tartışma silahlı kavgaya dönüştü: 1 ölü, 1 yaralı

        Elazığ'da husumetli iki kişi arasında çıkan tartışma kanlı bitti. Silahlı kavgaya dönüşen olayda 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 26.07.2024 - 03:09 Güncelleme: 26.07.2024 - 03:09
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        Tartışma silahlı kavgaya dönüştü: 1 ölü, 1 yaralı
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        Elazığ'da husumetliler arasında çıkan silahlı kavgada Harun Aydemir (19) öldü, A.C.Y. yaralandı.

        Olay, dün akşam saatlerinde Ulukent Mahallesi'nde bir site içerisinde meydana geldi. İddiaya göre aralarında henüz bilinmeyen nedenle husumet bulunan A.C.Y. ile Harun Aydemir arasında tartışma çıktı.

        TARTIŞMA SİLAHLI KAVGAYA DÖNÜŞTÜ

        Tartışmanın büyümesi üzerine çıkan kavgada A.C.Y'nin pompalı tüfekle ateş ettiği Aydemir ağır yaraladı. İhbarla adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        KURTARILAMADI

        DHA'nın haberine göre; Harun Aydemir, ilk müdahalenin ardından kaldırıldığı Fethi Sekin Şehir Hastanesi'nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

        Yaşanan arbede sırasında yaralanan A.C.Y. ise tedavi altına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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