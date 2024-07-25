Pentagon: İlk kez Rusya ve Çin uçaklarının birlikte uçtuğunu gördük

ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin, ABD Genelkurmay Başkanı Orgeneral Charles Brown ile Pentagon’da basın toplantısı düzenledi.

ABD ve Kanada'nın birleşik kuruluşu Kuzey Amerika Havacılık Savunma Komutanlığı (NORAD) tarafından Alaska kıyılarındaki uluslararası hava sahasında müdahale edilen Çin ve Rusya'ya ait 4 savaş uçağı olayının "sürpriz olmadığını" söyleyen Austin, bu bölgedeki gelişmeleri sürekli izlediklerini kaydetti.

Austin, "Burada istihbari konuları tartışmayacağım ancak ilk kez bu iki ülkenin birlikte uçtuğunu görüyoruz." İfadesini kullandı.

Rus ve Çin uçaklarının ABD ve Kanada hava sahasına girmediklerini, sınıra 300 kilometre kadar yaklaştıklarını belirten Austin, bu gibi durumlarda her zaman müdahaleye hazır olduklarını belirtti.

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Austin, Rusya ile Çin’in, ABD Başkanı Joe Biden’ın adaylıktan çekildiği bir dönemde ABD’yi test edip etmediği şeklinde bir soruya da "Onlar bizi her zaman test ediyor ve bu hiçbirimiz için sürpriz değil." yanıtını verdi.

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Biden’ın yerine aday gösterilen Başkan Yardımcısı Kamala Harris’in güvenlik alanındaki etkisi hakkındaki soru üzerine Austin, "Siyasi yoruma girmeyeceğim ancak 3,5 yıldır kendisiyle toplantılar yapmış, gözlemlemiş biri olarak, her zaman hazırlıklıdır, karmaşık konulara çok faydalı girdiler sağlar." dedi.