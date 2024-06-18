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Yangın, akşam saatlerinde Karakoçan ilçesine bağlı Karapınar köyünde meydana geldi. Yusuf Akbulut’a ait patoz, çalıştığı sırada henüz bilinmeyen bir nedenle alev alarak yanmaya başladı.

Alevler, rüzgarın da etkisiyle büyüyerek yanındaki ahır ve samanlığa sıçradı. İhbarla olay yerine itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Yangın, ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangında patoz ile ahır ve samanlık kullanılamaz hale geldi.

Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

Fotoğraf, DHA tarafından servis edilmiştir.