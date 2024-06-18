Türk taraftarlar Dortmund'u kırmızı-beyaza boyadı
A Milli Futbol Takımı, 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) F Grubu ilk maçında Gürcistan ile karşı karşıya geldi. Türk taraftarlar Dortmund Stadı'nı kırmızı-beyaza boyadı
Giriş: 18.06.2024 - 20:20 Güncelleme: 18.06.2024 - 20:47
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A Milli Futbol Takımı, 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) F Grubu ilk maçında Gürcistan ile karşı karşıya geldi.
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Karşılaşmayı izlemek için taraftarlar, Dortmund'daki BVB Stadyumu'ndaki yerini aldı.
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Türk taraftarlar, Dortmund'un meşhur "Sarı duvar"ını kırmızıya boyarken takıma muhteşem destek verdi.
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Türkiye adeta ev sahibi gibi oynarken işte kameralara yansıyan kareler...
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