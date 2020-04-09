Elazığ Fethi Sekin Şehir Hastanesi'nde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) test sonuçları pozitif çıkan 14 kişinin tedavisi tamamlandı.

Sağlığına kavuşan hastalar, doktor ve hemşirelerin alkışları eşliğinde taburcu edildi.

Elazığ Valisi Çetin Oktay Kaldırım, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, 14 pozitif vakanın iyileşme sürecinin ardından bugün taburcu edildiği belirterek, "Bu zor süreçte fedakarca çalışan tüm sağlık personelimize şehrimiz adına canı gönülden teşekkür ediyorum." ifadesini kullandı.

Aynı hastane ile Fırat Üniversitesi Hastanesi'nden önceki gün Kovid-19 tedavisi sonrası 9 hasta daha taburcu edilmişti.