İHA

Olay, İzzetpaşa Mahallesi Kazım Bayer Caddesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Y.B., sokak ortasında gördüğü husumetlisi F.G.’ye pompalı tüfekle ateş etti. Açılan ateş sonucu F.G. yaralanırken, park halindeki bir araçta da maddi hasar oluştu.

Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı şahıs, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Fırat Üniversitesi Hastanesine kaldırıldı.



İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, kaçan şüpheliyi kısa sürede yakalayarak gözaltına aldı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.