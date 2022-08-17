Son dakika deprem haberleri... Kandilli ve AFAD son depremler listesi bugün Elazığ'da meydana gelen depremin ardından en çok merak edilip araştırılanlar arasında ilk sıralarda yer alıyor.

Kandilli Rasathanesi verilerine göre merkez üssü Elazığ Kovancılar olan depremin büyüklüğü 3.9 olarak kaydedildi.

AFAD ise depremin büyüklüğünü 4.0 olarak duyurdu.

KANDİLLİ SON DEPREMLER LİSTESİ

..................TÜRKİYE VE YAKIN ÇEVRESİNDEKİ SON DEPREMLER....................

.....BÖLGESEL DEPREM-TSUNAMİ İZLEME VE DEĞERLENDİRME MERKEZİ HIZLI ÇÖZÜMLERİ.....

......(YAPAY SARSINTI ANALİZİ YAPILMAMIŞTIR) Son 500 deprem listelenmiştir......

Büyüklük

Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Çözüm Niteliği

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2022.08.17 08:14:21 36.8392 27.2990 5.0 -.- 2.0 -.- KOS ADASI (AKDENIZ) İlksel

2022.08.17 07:24:16 38.8342 40.1637 5.0 -.- 4.0 3.9 YONCALIBAYIR-KOVANCILAR (ELAZIG) İlksel

2022.08.17 06:15:07 37.9745 27.2253 17.3 -.- 1.7 -.- ZEYTINKOY-SELCUK (IZMIR) İlksel

2022.08.17 06:14:10 37.9597 27.1705 11.7 -.- 1.9 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel

2022.08.17 04:55:29 37.9687 27.1980 15.4 -.- 2.3 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel

2022.08.17 04:53:17 37.4547 36.9847 2.4 -.- 1.4 -.- TEVEKKELLI-(KAHRAMANMARAS) İlksel

2022.08.17 03:51:58 37.3765 35.9003 12.8 -.- 2.5 -.- BULDUKLU-KOZAN (ADANA) İlksel

2022.08.17 01:44:52 36.0503 31.7743 24.5 -.- 3.1 -.- AKDENIZ İlksel

2022.08.17 01:23:12 37.4830 37.0548 4.0 -.- 2.9 2.7 CIGLI-(KAHRAMANMARAS) İlksel

2022.08.17 01:12:34 38.0703 42.6587 5.0 -.- 3.2 3.1 SARPKAYA-HIZAN (BITLIS) İlksel

2022.08.17 00:33:24 35.0842 33.5587 9.2 -.- 2.5 -.- KIBRIS-DEGIRMENLIK İlksel

2022.08.17 00:25:27 37.4627 36.9928 5.0 -.- 1.1 -.- TEVEKKELLI-(KAHRAMANMARAS) İlksel

2022.08.16 23:53:31 37.4690 37.0423 3.9 -.- 3.7 3.7 KAPICAM-(KAHRAMANMARAS) İlksel

2022.08.16 23:43:47 37.9637 27.1730 4.2 -.- 1.8 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel

2022.08.16 22:14:10 35.7992 29.7810 27.7 -.- 2.1 -.- AKDENIZ İlksel

2022.08.16 19:34:26 39.7265 43.6780 12.4 -.- 2.6 -.- ESKISU-DOGUBAYAZIT (AGRI) İlksel

2022.08.16 19:34:13 37.0377 28.4438 10.2 -.- 1.6 -.- ELMALI-ULA (MUGLA) İlksel

2022.08.16 18:13:51 40.1982 31.8503 17.5 -.- 2.3 -.- CAKILOBA-BEYPAZARI (ANKARA) İlksel

2022.08.16 17:44:20 37.7882 27.6878 15.6 -.- 1.5 -.- SOBUCA-KOCARLI (AYDIN) İlksel

2022.08.16 17:25:51 37.9608 31.6505 5.0 -.- 2.1 -.- BASLAMIS-HUYUK (KONYA) İlksel

2022.08.16 16:51:02 36.1565 33.5612 0.0 -.- 1.2 -.- BUYUKECELI-GULNAR (MERSIN) İlksel

2022.08.16 16:40:41 40.1038 27.7977 6.2 -.- 1.9 -.- BAYRAMIC-GONEN (BALIKESIR) İlksel

2022.08.16 15:59:03 38.5708 32.0907 10.1 -.- 1.7 -.- SACIKARA-KADINHANI (KONYA) İlksel

2022.08.16 15:45:06 40.6360 26.4720 5.7 -.- 1.2 -.- ERIKLI-KESAN (EDIRNE) İlksel

2022.08.16 15:39:57 39.8120 28.8052 19.1 -.- 1.8 -.- AKTAS-BUYUKORHAN (BURSA) İlksel

2022.08.16 14:50:16 37.3700 29.5080 7.4 -.- 1.5 -.- YUMRUTAS-ACIPAYAM (DENIZLI) İlksel

2022.08.16 14:30:08 36.0572 33.5583 4.4 -.- 1.5 -.- AYDINLIK ACIKLARI-MERSIN (AKDENIZ) İlksel

2022.08.16 14:20:49 34.8278 24.7900 6.6 -.- 2.8 -.- GIRIT ADASI ACIKLARI (AKDENIZ) İlksel

2022.08.16 13:56:56 34.5170 23.9045 6.3 -.- 2.6 -.- GIRIT ADASI ACIKLARI (AKDENIZ) İlksel

2022.08.16 13:12:40 35.0578 25.2768 19.1 -.- 2.5 -.- GIRIT ADASI (AKDENIZ) İlksel

2022.08.16 13:10:15 37.1017 28.5355 6.8 -.- 2.3 -.- KIYRA-ULA (MUGLA) İlksel

2022.08.16 12:27:15 36.9343 38.7795 0.0 -.- 1.8 -.- ATLIKONAK-(SANLIURFA) İlksel

2022.08.16 12:25:40 38.7323 35.9247 6.5 -.- 2.0 -.- YENI SUKSUN-BUNYAN (KAYSERI) İlksel

2022.08.16 12:22:14 35.2502 33.3485 0.0 -.- 1.5 -.- KIBRIS-LEFKOSA İlksel

AFAD SON DEPREMLER TABLOSU