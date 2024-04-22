Elazığ'da annesini hastaneye götürürken kaza yaptı: 1 ölü, 1 yaralı
Elazığ'da bir kişi kalp krizi geçiren annesini, otomobiliyle hastaneye götürürken kaza yaptı. Sürücü yaralanırken, kalp krizi geçiren annesi kurtarılamadı
Elazığ'da rahatsızlanan annesini hastaneye götürürken kaza yapan sürücü yaralandı, kalp krizi geçiren annesi hastanede yaşamını yitirdi.
F.Ç'nin kullandığı otomobil, Vali Fahribey Caddesi'nde kontrolden çıkarak park halindeki hafif ticari araca çarptı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
AA'nın haberine göre; kazada yaralanan sürücü ile annesi G.Ç. (67) Fırat Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı. G.Ç'nin kalp krizi nedeniyle hastanede hayatını kaybettiği; F.Ç'nin, rahatsızlanan annesini hastaneye götürmeye çalıştığı öğrenildi.