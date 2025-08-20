Habertürk
        Ela Rumeysa Cebeci'nin sunumuyla 'Bu Sabah', SHOW TV'de

        Ela Rumeysa Cebeci'nin sunumuyla 'Bu Sabah', SHOW TV'de

        SHOW TV ekranlarında 25 Ağustos Pazartesi'den itibaren hafta içi her sabah 'Ela Rumeysa ile Bu Sabah' izleyicilerle buluşacak

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 20.08.2025 - 22:01 Güncelleme: 20.08.2025 - 23:01
        Her sabah saat 08.15'te
        SHOW TV ekranlarında 25 Ağustos Pazartesi’den itibaren hafta içi her sabah, 'Ela Rumeysa ile Bu Sabah' izleyicilerle buluşacak.

        'Bu Sabah', sadece gündemdeki gelişmeleri değil, hayatın içinden konuları da ekrana taşıyacak. Türkiye’den ve dünyadan en son haberleri tarafsız bir bakış açısıyla izleyicilere aktaracak olan program; kadın olmayı, ayakta kalmayı ve çocuk yetiştirmeyi de ele alacak.

        Haksızlığın karşısında, adaletin yanında durmayı ilke edinen 'Bu Sabah'; gündemden ekonomiye, magazinden spora kadar en güncel gelişmeleri ekranlara getirecek. "Soframızdakini paylaşacağız" anlayışıyla izleyicilerine seslenen program, güne sıcak bir merhaba ile başlayacak.

        Ela Rumeysa Cebeci’nin sunumuyla Bu Sabah, 25 Ağustos Pazartesi’den itibaren hafta içi her gün saat 08.15’te canlı yayınla SHOW TV’de.

        #Ela Rumeysa ile Bu Sabah
        #show tv

