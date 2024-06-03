"El Nino" gidiyor, "La Nina" geliyor

El Nino etkisinin Türkiye'de dolaylı ve doğrudan hissedildiğini, küresel ısınmaya bağlı olarak denizde, karada ve atmosferde değişiklikler meydana geldiğini belirten Kılıç, "Diyarbakır'da göçmen türler olarak bilinen ve sayıları 100'den biraz fazla olan leylekler bu kış göç etmedi ki bu alışıldık bir durum değil. Yaklaşık 22 yıl önce bu canlıların sadece birkaçı göç etmiyordu, dolayısıyla bundan sonra da katlanarak devam edecektir. Bizim daha önce kışın burada göremediğimiz çeşitli su kuşları ve balıkçılar var. Onlar buradan göç etmediler, bu da çok ilginç." diye konuştu.