İngiltere Güvenlik Bakanı Ben Wallace, Times gazetesinin pazar edisyonuna verdiği röportajda, El Kaide'nin Avrupa'ya uçan uçaklara saldırı planlandığını söyledi.

Wallece, 3 bin kişinin ölümüyle sonuçlanan 11 Eylül saldırıları ile 'ünlenen' terör örgütünün, halen yeni havacılık saldırıları için hevesli olduğunu ve uçakları düşürmek için yeni teknolojiler üzerinde çalıştığını söyledi.

"Havacılık tehdidi gerçek" diyen Wallace, "El Kaide yeniden organize oldu. Avrupa'da yeni saldırılar için uğraşıyor ve yeni metodlara da aşina hale geliyor." ifadelerini kullandı.

İngiliz bakan, "DEAŞ ön plana çıkan terörist grupken, El Kaide köşede sessizce oturdu ve 21. yüzyılın neye benzediği üzerinde çalıştı. Ancak asla bir yere gitmediler." ifadelerini kullandı.

Trump'ın ABD askerlerini Suriye'den çekme kararını da eleştiren Wallece, bu kararın teröristlerin yeniden Batı'ya saldırması için onlara güvenli alanlar sunacağını söyledi.

Wallace'ın yorumları, Londra'daki Gatwick Havalimanı'nın üzerinde uçan insansız hava araçları nedeniyle tüm uçuşların iptal edilmesinin ardından geldi. Sussex polisi havalimanındaki olaylarda terör bağlantısı olduğuna dair bir işaret olmadığını açıklamıştı.