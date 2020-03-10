El dezenfektanı nasıl yapılır? El dezenfektanı yapılışı ve tarifi corona virüsünün tüm dünyada yayılması ve ölümlerin artmasının ardından ülkemizde merak konusu oldu. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye'de henüz bir vaka görülmediğini fakat yine de hijyen konusunda daha fazla dikkat edilmesi gerektiğini bildirdi. Bu sebeplerin ardından internette ise sıkça el dezenfektanı yapılışı merak konusu oldu. İşte, el dezenfektanı malzemeleri...

EL DEZENFEKTANI MALZEMELERİ NELERDİR?

Evde el dezenfektanı yapmak için gerekli malzemeler şöyle:

1 tatlı kaşığı boraks

2 çorba kaşığı beyaz sirke

2 bardak sıcak su

½ çay kaşığı kekik yağı

3 damla çay okaliptus yağı

EL DEZENFEKTANI HAZIRLANIŞI

Aktarlarda kolayca bulabileceğiniz bu malzemeler el dezenfektanı yapmak için yeterli. Doğal el dezenfektanını hazırlamak için tüm malzemeleri püskürtmeli bir şişeye koyun. Tüm malzemeleri sırayla bu şişeye koyup çalkalayın. İşte, bu kadar. Elleriniz için antibakteriyel jeliniz kullanıma hazır.

CORONA VİRÜSTEN KORUNMANIN YOLLARI NELERDİR?

Koronavirüsü enfeksiyona karşı korumak için mevcut aşı bulunmamaktadır. Genel önlemlere dikkat ederek enfeksiyon riskini azaltmak mümkün olabilir. Sık el yıkama alışkanlığı ve hasta kişilerle temastan kaçınmak önemlidir.