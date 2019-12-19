El Clasico (Klasik) olarak adlandırılan maç 90 dakika boyunca karşılıklı ataklara sahne oldu. Topa daha çok sahip olan ve etkili hücumla gole daha fazla yaklaşan takım Real Madrid olsa da, eflatun-beyazlı futbolcular son vuruşlarda etkili olamadı.