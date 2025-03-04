54 bin 221 adayın başvurduğu Milli Eğitim Bakanlığı Eğitim Kurumlarına Yönetici Seçme Sınavı (2025 MEB EKYS) 2 Mart Pazar günü uygulandı. Sınavda adaylara 80 soru soruldu ve 150 dakika cevaplama süresi verildi. Sınavın ardından EKYS soruları ve cevapları erişime açıldı. Sınava katılan adaylar şimdi sonuçların ne zaman açıklanacağını sorguluyor. Peki, 2025 MEB EKYS sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte, ÖSYM sınav takvimi ile 2025 MEB EKYS sonuç tarihi...