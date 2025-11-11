Ekvador'da cezaevindeki 27 mahkum ölü bulundu

Ekvador'da, Özgürlüğünden Yoksun Bırakılmış Kişiler ve Suç İşlemiş Gençlere Yönelik Ulusal Bakım Hizmeti Kurumu (SNAI), 27 mahkumun öldüğünü doğruladı ve olayın eyaletin Machala kentindeki bir cezaevinde meydana geldiğini bildirdi.

SNAI, mahkumların ölümüne yol açan nedenin kapsamlı biçimde araştırılması için savcılığın soruşturma başlattığını açıkladı.

AA'nın aktardığı habere göre; ölümlerin asfiksi (oksijen yetersizliğinden ileri gelen boğulma) sonucu gerçekleştiği iddia edildi. Cezaevlerinde sık sık yaşanan çete çatışmaları ve mahkumlar arası şiddet olayları nedeniyle, bu ölümlerin bir hesaplaşmanın sonucu olabileceği yönünde değerlendirmeler yapılıyor.

