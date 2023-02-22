Ekşi Sözlük'ten engelleme açıklaması

"Merhaba, erişim engeli konusunda bir karar olduğunu gördük ancak ayrıntısı hakkında bilgi sahibi değiliz, yetkililerden bilgi almaya çalışıyoruz. Bilgi aldıkça paylaşacağız" dedi.

"YÖNECİLER ANKARA'YA GİTTİ"

İkinci açıklama ise akşam saatlerinde geldi. Yine Twitter üzerinden yapılan açıklamada, yöneticilerinin Ankara'ya giderek durumu çözüme kavuşturmaya çalıştıkları ancak BTK'ya ulaşamadıları belirtildi.

İşte o açıklama: