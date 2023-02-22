Ekşi Sözlük'ten engelleme açıklaması

Türkiye'nin önde gelen bilgi paylaşımı platformlarından Ekşi Sözlük için erişim engeli getirildi. Erişim engeli sonrası sebep göstermek için resmi bir açıklama yapılmazken Ekşi Sözlük'ten Twitter üzerinden iki ayrı açıklama geldi.
İlk açıklamayı hemen engelleme kararının ardından yapan Ekşi Sözlük, Twitter üzerinden
"Merhaba, erişim engeli konusunda bir karar olduğunu gördük ancak ayrıntısı hakkında bilgi sahibi değiliz, yetkililerden bilgi almaya çalışıyoruz. Bilgi aldıkça paylaşacağız" dedi.
"YÖNECİLER ANKARA'YA GİTTİ"
İkinci açıklama ise akşam saatlerinde geldi. Yine Twitter üzerinden yapılan açıklamada, yöneticilerinin Ankara'ya giderek durumu çözüme kavuşturmaya çalıştıkları ancak BTK'ya ulaşamadıları belirtildi.
İşte o açıklama: