Limonun vereceği ekşilik ile farklı bir lezzete sahip olan ekşili köfte çorbası tarifini henüz denemediyseniz, mutlaka denemenizi tavsiye ederiz

Ekşili Köfte Çorbası Malzemeler:

Köftemiz İçin:

Sosumuz İçin:

Üzeri İçin:

Ekşili Köfte Çorbası Yapılışı: