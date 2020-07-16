Limonun vereceği ekşilik ile farklı bir lezzete sahip olan ekşili köfte çorbası tarifini henüz denemediyseniz, mutlaka denemenizi tavsiye ederiz
Ekşili Köfte Çorbası Malzemeler:
Köftemiz İçin:
- 250 gram az yağlı dana kıyma
- Tuz
- Karabiber
- Kimyon
- Yarım çay bardağı kadar kırık pirinç
Sosumuz İçin:
- 2 yemek kaşığı kadar yoğurt
- Yarım yemek kaşığı kadar un
- 1 adet yumurta
- Yarım adet limonun suyu
Üzeri İçin:
- 50 gram tereyağı
- 1 yemek kaşığı kadar zeytinyağı
- Nane
Ekşili Köfte Çorbası Yapılışı:
- Köfte malzemelerimizin hepsini bir kabın içerisine alıyoruz ve kıvama gelene kadar yoğuruyoruz.
- Köfte hamurumuzu tamamladıktan sonra küçük parçalar kopartıyoruz ve elimizde yuvarlayıp, misket kadar köfteler hazırlıyoruz.
- Bir tepsiye un döküyoruz ve hazırladığımız köfteleri içerisine diziyoruz.
- Bütün köftelerimizi hazırladıktan sonra, tencereye 5 su bardağı kadar su ve tuz alıp, kaynatmaya başlıyoruz.
- Suyumuz kaynayınca köftelerimizi karıştıra karıştıra suyun içerisine alıyoruz.
- Köftelerimizi kısık ateşte 10 dakika kadar kaynatıyoruz.
- Onlar kaynarken, unumuzu, yoğurdumuzu, yumurtalarımızı ve limon suyumuzu bir kabın içerisine alıp, çırparak sosumuzu hazırlıyoruz.
- Köftelerimiz piştiği zaman kaynayan suyundan 1 kepçe kadar alıyoruz ve sosumuza ekliyoruz.
- Sosumuzu biraz daha çırparak, ısınmasını sağlıyoruz.
- Ardından sosumuzu köftelerimizin üzerine yavaş yavaş karıştırarak döküyoruz.
- Yağımızı ve nanemizi bir tavaya alıp, kızdırıyoruz.
- Ekşili köfte çorbamızın üzerine gezdiriyoruz ve ocaktan alıyoruz.
- Çorba tarifimiz artık servis için hazırdır. Afiyet olsun.
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