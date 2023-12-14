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        Haberler Gündem EKŞİ 1999| Ekşi Sözlük kapandı mı? Mahkemeden 3. adrese engel! Ekşi Sözlük'e erişim engeli geldi mi?

        Ekşi Sözlük kapandı mı? Mahkemeden 3. adresle ilgili karar çıktı!

        Ekşi Sözlük kapandı mı? 6 Şubat Kahramanmaraş depremleriyle ilgili paylaşıma gelen şikayet başvurusunu değerlendiren mahkemeden karar çıktı. Platforma giremeyen kullanıcılar karar sonrası Eşi Sözlük'ün kapatılıp kapatılmadığını merak ediyor. Öte yandan Ekşi Sözlük sosyal medya hesabından yeni domain adresi açıklaması geldi. İşte Ekşi Sözlük'le ilgili tüm merak edilenler...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 14.12.2023 - 12:15 Güncelleme: 14.12.2023 - 12:15
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        • 1

          Ekşi Sözlük'e erişim engeli mi geldi? Ekşi Sözlük kapandı mı? Platforma giriş sağlayamayan kullanıcılar emrak içerisinde bu soruların cevabını araştırıyor. Hemen belirtelim ki sözlük hakkında mahkemden karra çıktı. İşte merak edilen soruların cevabı...

        • 2

          EKŞİ SÖZLÜK KAPANDI MI?

          6 Şubat Kahramanmaraş depremleriyle ilgili paylaşıma gelen şikayet başvurusunu değerlendiren mahkeme, 25 Şubat tarihinde sözlüğe erişim engeli kararı aldı.

          Karar yapılan itiraz önce kabul edilmiş ve platform hakkındaki engel kaldırılmıştı. Ancak hemen akabinde sözlükle iligli ikinci erişim engeli kararı alınca Ekşi Sözlük açılmadan kapanmış oldu.

        • 3

          Kapama kararları sonrası sçözlük öne "http://eksisozluk2023.com" adresine taşındı. Bu adres ise 25 Mayıs'ta kapatıldı. Ardından "http://eksisozluk2193.com" adresine taşınana sözlükle ilgili 14 Aralık Perşembe günü mahkemeden son erişime engel kararı çıktı.

        • 4

          Yani "http://eksisozluk2193.com" adresini kullanan Ekşi Sözlük hakkında erişim engeli kararı çıktı. Karar endeniyle platforma giriş sağlanamıyor.

        • 5

          YENİ DOMEIN KARARI

          Erişime engel kararı sonrası Ekşi Sözlük sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla yeni domein adresi üzerinden platforma erişilebileceğini duyurdu. Yapılan açıklam sonrası sözlük yazarları ve okuyucular "http://eksisozluk1999.com" üzerinden sözlüğe giriş yapmaya başladı.

        Haberi Hazırlayan: Mehmet Kerem Hançer
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