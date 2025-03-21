Ekrem İmamoğlu'nun da gözaltında olduğu İBB'deki çifte soruşturmada son durum: Gözaltı sayısı 88 oldu | SON DAKİKA HABERLER | Son dakika haberleri

Ekrem İmamoğlu'nun da gözaltında olduğu İBB'deki çifte soruşturmada son durum: Gözaltı sayısı 88 oldu | SON DAKİKA HABERLER | Son dakika haberleri

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, İstanbul Büyükşehir Belediyesine (İBB) yönelik yolsuzluk soruşturması kapsamında, Capacity AVM'nin sahiplerinden 5 milyon avro rüşvet isteyenler arasında olduğu iddia edilen firari şüpheli Ertan Yıldız, gözaltına alındı.

Soruşturmada ayrıca İBB Eski Genel Sekreter Yardımcısı Buğra Gökçe, Uğur Ataman ve Mehmet Ali Çalışkan da gözaltına alındı. Gözaltı sayısı 91 olurken, Ekrem İmamoğlu'nun ifade işlemlerinin başladığı da öğrenildi.

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AA'da yer alan habere göre İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve 99 şüpheli hakkında "suç örgütü yöneticisi olmak", "suç örgütüne üye olmak", "irtikap", "rüşvet", "nitelikli dolandırıcılık", "kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirmek" ve "ihaleye fesat karıştırmak" suçlarından başlatılan soruşturma sürüyor.

Soruşturma kapsamında firari olan Ertan Yıldız, polis ekiplerince saklandığı yerde yakalandı. Şüpheli, işlemleri için İstanbul Emniyet Müdürlüğünün Vatan Yerleşkesi'ne getirildi.

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Böylece, yolsuzluk ve terör soruşturmalarına yönelik süren operasyonda gözaltı sayısı da 88'e yükseldi.

YILDIZ'IN RÜŞVET İSTEDİĞİ İDDİASI

Alınan tanık beyanına göre, İBB Meclis İştirakler Bağlı Kuruluşlar Komisyon Başkanı firari şüpheli Ertan Yıldız ve gözaltındaki şüpheli Süleyman Atik'in "15 yıldır burada yeterince kazandınız, bize 5 milyon avro verin, aksi takdirde AVM'ye depreme dayanıksız olduğuna ilişkin belediye encümen kararı aldırırız" ifadeleriyle, müşteki Capacity AVM'nin sahiplerini tehdit ettikleri öne sürülmüştü.

İBB İştirakler ve Bağlı Kuruluşlar Komisyonu Başkanı Ertan Yıldız

Şüpheli Atik'in "2 sene sonra Cumhurbaşkanı olacak kişiyi karşınıza almak istemezsiniz" diyerek müştekileri tehdit etmesi de soruşturmadaki tanık beyanlarında yer almıştı.

Soruşturmada, AVM sahiplerine söz konusu rüşvet teklifinin ardından müştekilerin para ödememesi neticesinde belediye tarafından 197 milyon lira para cezası kesildiği iddia edilmişti.

AVM'nin depreme dayanıksız olduğuna ilişkin rapor alındığı iddiasının yer aldığı soruşturmada, İdare Mahkemesinin söz konusu para cezasıyla ilgili yürütmeyi durdurma kararı verdiği anlaşılırken, belediyenin ise para cezasını hukuksuz şekilde, rüşvet alamadığı için kestiği öne sürülmüştü.

REKLAM Öte yandan, firari şüpheli Ertan Yıldız'ın, hakkındaki soruşturmayı bildiği ve bu yüzden kendisine evde görünümü vermek için cep telefonunu eşinin çantasına koyduğu öğrenilmişti. Polis takibinden kaçmak için bu yönteme başvuran ve daha önce yurt dışı yasağı bulunan Yıldız'ın oturduğu sitenin başka bir kapısından kaçarak yakalanmaktan kurtulduğu değerlendirilmişti. ÜÇ İSİM DAHA GÖZALTINDA Öte yandan İBB Eski Genel Sekreter Yardımcısı Buğra Gökçe ve Uğur Ataman da gözaltına alındı. Gözaltı sayısı da 90 oldu. Habertürk Ankara'nın haberine göre de Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan ile İBB Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat telefonlarının şifresini polise vermedi. Reform Enstitüsü Başkanı Mehmet Ali Çalışkan ise bugün telefonsuz olarak yakalandı. İMAMOĞLU'NUN İFADESİ BAŞLADI İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun ifade işlemlerinin de saat 15.00 sıralarında başladığı öğrenildi. 91 ŞÜPHELİ GÖZALTINDA Yolsuzluk ve terör soruşturmalarında şu ana kadar gözaltına alınan şüpheli sayısı da 91 oldu. İmamoğlu'na kreş soruşturması