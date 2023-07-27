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İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, "İktidar için Değişim" sayfasına iletilen görüşleri paylaştı. İmamoğlu, "Toplum, CHP’de lider ve yönetiminin değişmesini, bu değişimin hem kuşak hem vizyon ekseninde olmasını istiyor" dedi.

İBB Başkanı İmamoğlu, Twitter'dan 4 Temmuz'da açılan iktidaricindeğisim.org internet sitesine gelen görüşler hakkında açıklama yaptı.

4 Temmuz’da “CHP’de değişim, Türkiye’de değişim, İktidar için değişim” konusunda vatandaşlarımızın görüş ve önerilerini almak için https://t.co/irrF9wmQrB adıyla bir web sitesi oluşturduk. Çağrımıza uyarak Türkiye coğrafyasının her köşesinden ve 6 kıtadan “İktidar İçin Değişim”… — Ekrem İmamoğlu (@ekrem_imamoglu) July 27, 2023

İmamoğlu, "4 Temmuz’da 'CHP’de değişim, Türkiye’de değişim, İktidar için değişim' konusunda vatandaşlarımızın görüş ve önerilerini almak için iktidaricindegisim.org adıyla bir web sitesi oluşturduk. Çağrımıza uyarak Türkiye coğrafyasının her köşesinden ve 6 kıtadan 'İktidar İçin Değişim' sayfamızı 1 milyondan fazla vatandaşımız ziyaret etti ve 100 binden fazla vatandaşımız değişim ile ilgili görüş ve önerilerini iletti" dedi.

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Görüş ve öneriler üzerinde yapılan çalışmalar hakkında bilgi veren İmamoğlu, "Siyaset bilimi, sosyoloji ve iletişim uzmanlarından oluşan bir heyet vatandaşlarımızın görüş ve önerilerini; yaş, cinsiyet ve coğrafi lokasyon kırılımları ile inceledi. İletişim uzmanları NLP yöntemi ile duygu analizi yaptı, semantik arama aracı ile mikro seviyede de analizler gerçekleştirdi" ifadelerini kullandı.