Ekrem İmamoğlu'ndan "değişim" açıklaması: CHP'de lider ve yönetim değişimi isteniyor
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, iktidaricindeğisim.org internet sitesine gelen talep ve öneriler hakkında açıklama yaptı. İmamoğlu, "Toplum, CHP'de lider ve yönetiminin değişmesini, bu değişimin hem kuşak hem vizyon ekseninde olmasını istiyor" dedi
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, "İktidar için Değişim" sayfasına iletilen görüşleri paylaştı. İmamoğlu, "Toplum, CHP’de lider ve yönetiminin değişmesini, bu değişimin hem kuşak hem vizyon ekseninde olmasını istiyor" dedi.
İBB Başkanı İmamoğlu, Twitter'dan 4 Temmuz'da açılan iktidaricindeğisim.org internet sitesine gelen görüşler hakkında açıklama yaptı.
İmamoğlu, "4 Temmuz’da 'CHP’de değişim, Türkiye’de değişim, İktidar için değişim' konusunda vatandaşlarımızın görüş ve önerilerini almak için iktidaricindegisim.org adıyla bir web sitesi oluşturduk. Çağrımıza uyarak Türkiye coğrafyasının her köşesinden ve 6 kıtadan 'İktidar İçin Değişim' sayfamızı 1 milyondan fazla vatandaşımız ziyaret etti ve 100 binden fazla vatandaşımız değişim ile ilgili görüş ve önerilerini iletti" dedi.
Görüş ve öneriler üzerinde yapılan çalışmalar hakkında bilgi veren İmamoğlu, "Siyaset bilimi, sosyoloji ve iletişim uzmanlarından oluşan bir heyet vatandaşlarımızın görüş ve önerilerini; yaş, cinsiyet ve coğrafi lokasyon kırılımları ile inceledi. İletişim uzmanları NLP yöntemi ile duygu analizi yaptı, semantik arama aracı ile mikro seviyede de analizler gerçekleştirdi" ifadelerini kullandı.
ÖNERİLER 6 BAŞLIKTA
İBB Başkanı İmamoğlu, "Bu çağrımıza destek olan ve katkı sunan herkese çok teşekkür ederim. Gelen öneriler ve yorumlar şu konularda belirginleşti" diyerek 6 başlığı sıraladı:
"Toplum, CHP’de lider ve yönetiminin değişmesini, bu değişimin hem kuşak hem vizyon ekseninde olmasını istiyor. Toplumun ihtiyaçlarına uygun net bir vizyon ve politikalar belirlenmesini, kapsayıcı bir demokrasi ve laiklik anlayışının üretilmesini bekliyor.
Tabanla bağlantıların güçlenmesi, demokratik, hizmet odaklı bir muhalefet yapısının, dilinin ve üslubunun oluşturulmasını bekliyor.
Değişim ve yeniliği kucaklayan, yeni bir parti yapısı görmek istiyor.
Gençlerin ilgisini çekecek yapıların teşvik edilmesini, gençlerin güçlendirilmesini, talep ediyor.
İletişimi güçlendirmemizi, değişim vizyonumuzu duymak istiyor.
Ayakları yere basan bir siyaset benimsememizi, Atatürk ilkelerine bağlı bir tutumu öne çıkarmamızı bekliyor."