Kırşehirli saz ve söz sanatçısı olan Ekrem Çelebi, hayatını kaybetti. Çelebi, 71 yaşında yaşamını yitirdi. Acı haberi Kırşehir Belediye Başkanı Selahattin Ekicioğlu, sosyal medya hesabından duyurdu.

Selahattin Ekicioğlu, yaptığı paylaşımda, "Bozlak ustası, ozanımız Ekrem Çelebi'nin vefatını derin bir üzüntüyle öğrendim. Merhuma Allah'tan rahmet, ailesi ve sevenlerine başsağlığı diliyorum" ifadelerine yer verdi.

Ekrem Çelebi'nin adaşı eski milletvekili Ekrem Çelebi de üzüntüsünü dile getirdi. Çelebi, "Avşar ellerini seslendirdiğinde bize köklerimizi hatırlatan, 'Aydost' dediğinde gözlerimizi bozkırın sarı sıcak ufuklarına daldıran, yıllardır büyük hayranlıkla dinlediğimiz bozlakların ustası, sevgili Ekrem Çelebi ustamıza Cenab-ı Allah'tan rahmet diliyorum" şeklinde konuştu.

Fotoğraf: Twitter

