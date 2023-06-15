Habertürk
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
KONUŞMAYI BAŞLAT
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Haberler Magazin Ekrem Çelebi yaşamını yitirdi - Magazin haberleri

Ekrem Çelebi yaşamını yitirdi

İç Anadolu ve Bozlak müziğinin temsilcisi olarak tanınan Ekrem Çelebi'den acı haber geldi. Çelebi'nin hayata veda ettiği öğrenildi

Giriş: 15.06.2023 - 14:57 | Güncelleme: ABONE OL
Ekrem Çelebi yaşamını yitirdi - Magazin haberleri
HABERTURK.COM

Kırşehirli saz ve söz sanatçısı olan Ekrem Çelebi, hayatını kaybetti. Çelebi, 71 yaşında yaşamını yitirdi. Acı haberi Kırşehir Belediye Başkanı Selahattin Ekicioğlu, sosyal medya hesabından duyurdu.

"VEFATINI DERİN BİR ÜZÜNTÜYLE ÖĞRENDİM"

Selahattin Ekicioğlu, yaptığı paylaşımda, "Bozlak ustası, ozanımız Ekrem Çelebi'nin vefatını derin bir üzüntüyle öğrendim. Merhuma Allah'tan rahmet, ailesi ve sevenlerine başsağlığı diliyorum" ifadelerine yer verdi.

"RAHMET DİLİYORUM"

Ekrem Çelebi'nin adaşı eski milletvekili Ekrem Çelebi de üzüntüsünü dile getirdi. Çelebi, "Avşar ellerini seslendirdiğinde bize köklerimizi hatırlatan, 'Aydost' dediğinde gözlerimizi bozkırın sarı sıcak ufuklarına daldıran, yıllardır büyük hayranlıkla dinlediğimiz bozlakların ustası, sevgili Ekrem Çelebi ustamıza Cenab-ı Allah'tan rahmet diliyorum" şeklinde konuştu.

Fotoğraf: Twitter

ÖNERİLEN VİDEO

ÖNE ÇIKAN HABERLER

Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları
Karaciğeri koruyan süper besinler!
Karaciğeri koruyan süper besinler!
Rezidanstaki yangında mahsur kaldılar!
Rezidanstaki yangında mahsur kaldılar!
Vicdansızlığın böylesi... Terk edilmiş bebek bulundu
Vicdansızlığın böylesi... Terk edilmiş bebek bulundu
Hollanda Endonezya’nın bağımsızlığını 'kayıtsız şartsız' tanıdı, sol muhalefet 'Hükümet savaş suçları işlendiğini kabul etmeli' diyor
Hollanda Endonezya’nın bağımsızlığını 'kayıtsız şartsız' tanıdı, sol muhalefet 'Hükümet savaş suçları işlendiğini kabul etmeli' diyor

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.