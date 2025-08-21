Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Yaşam Ekranlar uykunun düşmanı mı, dostu mu? Uykunuzu kaçıran ekranlar değil, seçimleriniz olabilir

        Gece ekran kullanımı gerçekten uykunuzu kaçırıyor mu?

        Kötü uyku için hemen ekranları suçlamak kolay ama gerçek daha karmaşık olabilir. Bilim insanlarına göre, ekran kullanımı her zaman kötü bir şey değil. Hatta bazı içerikler uykuya bile yardımcı olabilir. İşte merak edilenler...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 21.08.2025 - 11:30 Güncelleme: 21.08.2025 - 11:30
        ABONE OL
        ABONE OL
        Uykusuzluğunuzun nedeni mavi ışık olmayabilir
        ABONE OL
        ABONE OL

        Telefon ve tablet ekranları gerçekten uykumuzu mu kaçırıyor, yoksa mesele başka mı? Bilimsel veriler bu soruya yeni cevaplar veriyor.

        Ekran bağımlılığı ile savaşta bunlara dikkat!
        Ekran bağımlılığı ile savaşta bunlara dikkat!
        Evde yapılabilecek kardiyo hareketleri
        Evde yapılabilecek kardiyo hareketleri

        MAVİ IŞIK VE UYKU: GERÇEKLER, YANILSAMALAR VE YENİ BULGULAR

        Yatmadan önce ekran başında geçirilen zamanın uykuyu etkilediğine dair uzun süredir uyarılar yapılıyor. Telefonlar, tabletler, bilgisayarlar ve televizyonlar gibi cihazlardan yayılan mavi ışığın melatonin üretimini baskıladığı, dolayısıyla uykuyu zorlaştırdığı düşünülüyor. Ancak son dönemde yapılan bazı araştırmalar, bu ilişkinin o kadar da net olmadığını ortaya koyuyor.

        REKLAM

        Arizona Üniversitesi'nden psikiyatri doçenti Dr. Lauren E. Hartstein, mavi ışık ile uyku arasındaki bağın düşünüldüğü kadar güçlü olmayabileceğini belirtiyor. Hatta bazı durumlarda ekran kullanımı uykuya yardımcı bile olabilir.

        Peki, araştırmalar gerçekten ne söylüyor? İşte mavi ışıkla ilgili son bulgular ve daha iyi bir uyku için neler yapılabileceği...

        ARAŞTIRMALAR KARMAŞIK VE TUTARSIZ

        Dr. Hartstein, mavi ışıkla ilgili yapılan çoğu çalışmanın hem küçük örneklem gruplarına dayandığını hem de laboratuvar ortamlarında yapıldığını, bu yüzden sonuçların gerçek hayata tam anlamıyla yansımayabileceğini vurguluyor.

        Dr. Mariana Figueiro, Mount Sinai'deki Icahn Tıp Fakültesi’nde ışığın sağlık üzerindeki etkilerini araştırıyor. Figueiro’ya göre, mavi ışığın melatonini baskılayabileceği doğru olsa da, ekran kullanımı her zaman bu sonucu doğurmuyor.

        Bazı faktörler – ekranın parlaklığı, göze olan mesafesi ve kullanım süresi – belirleyici olabilir.

        REKLAM

        Örneğin:

        - 2013’te yapılan bir araştırmada, bir iPad’i 2 saat boyunca tam parlaklıkta kullanmanın melatonini azalttığı ama 1 saatlik kullanımın bir etkisi olmadığı görülmüştür.

        - 2014 tarihli bir çalışmada ise yaklaşık 3 metre uzaklıktan televizyon izlemenin melatonin üzerinde hiçbir etkisi olmadığı belirtilmiştir.

        - 2018'deki bir araştırma, daha yüksek parlaklık seviyelerinin melatonin baskılamasını artırabileceğini göstermiştir.

        Ayrıca, gün içinde doğal güneş ışığına maruz kalmak, akşam ekran kullanımının etkilerini hafifletebilir.

        HERKES MAVİ IŞIĞA AYNI ŞEKİLDE TEPKİ VERMİYOR

        2019’da yapılan bir çalışmada, bireylerin mavi ışığa duyarlılıklarının büyük farklılıklar gösterdiği ortaya çıktı. En az duyarlı bir kişinin, en duyarlı kişiyle aynı düzeyde melatonin baskılanması yaşaması için 40 kat daha fazla ışığa maruz kalması gerektiği görüldü.

        REKLAM

        Bununla birlikte, ekran kaynaklı melatonin düşüşünün gerçekten uykuyu bozacak seviyede olup olmadığı hâlâ net değil. Ekran sonrası kötü uyku yaşanıyorsa, bu durum sadece mavi ışıktan değil; kafein, stres ya da horlayan bir eş gibi diğer faktörlerden de kaynaklanabilir.

        EKRANLARI NASIL KULLANDIĞINIZ DA ÖNEMLİ

        Dr. Hartstein ve Pittsburgh Üniversitesi’nden uyku uzmanı Dr. Daniel Buysse’ye göre, ekranda ne yaptığınız, ne kadar süre geçirdiğinizden daha belirleyici olabilir.

        Etkileşimli aktiviteler – sosyal medya, video oyunları ya da online alışveriş – beynin ödül merkezini harekete geçirerek sizi daha uzun süre uyanık tutabilir.

        Dr. Buysse, özellikle sosyal medyanın “bağımlılık yaratan” yapısının gece geç saatlere kadar sizi cihazda tutabileceğini söylüyor. Dr. Hartstein ise olumsuz içeriklere maruz kalmanın da zihni meşgul ederek uykuya geçişi zorlaştırabileceğini belirtiyor.

        Cihazı kapatsanız bile, “beyninizi kapatamıyorsunuz.”

        REKLAM

        2024’te yapılan bir araştırmaya göre, yatmadan önce mesajlaştığını, konuştuğunu ya da oyun oynadığını belirten 15 yaşındaki erkekler, bu aktiviteleri yapmayanlara kıyasla daha geç uykuya dalıyor ve daha az uyuyorlardı.

        NE İZLEDİĞİNİZ VE NEREDE İZLEDİĞİNİZ DE FARK YARATABİLİR

        Tüm ekran aktiviteleri uykuyu aynı şekilde etkilemiyor. Dr. Hartstein, televizyon izlemek ya da kitap okumak gibi pasif aktivitelerin etkisinin daha değişken olduğunu ifade ediyor. İzlenen içerik de bu noktada kritik.

        Dr. Allison Harvey'ye göre, tanıdık ve rahatlatıcı bir dizi ya da kitap, beyninizi daha kolay uykuya hazır hale getirebilir. Ancak yeni ve heyecan verici bir diziye başlamak, uykuyu erteleyebilir.

        2024 tarihli bir araştırma, yatmadan önce film ya da dizi izleyen ergenlerin, izlemeyenlere kıyasla uykularında anlamlı bir fark olmadığını gösterdi. Ancak ne izledikleri belirtilmediği için içerik faktörü göz ardı edilmiş olabilir.

        REKLAM

        BAZI EKRAN AKTİVİTELERİ UYKUYA YARDIMCI OLABİLİR

        Özellikle yatmadan önce olumsuz düşüncelerle boğuşan kişiler için, hafif içerikli diziler veya rahatlatıcı dijital kitaplar, zihinsel dikkat dağıtarak uykuya yardımcı olabilir.

        Kaliforniya Üniversitesi, San Francisco'dan Dr. Aric Prather, bu tür içeriklerin “düşünce öldürücü” olarak işe yaradığını söylüyor. Hastalarından biri için örneğin, "Philadelphia'da Her Zaman Güneşli" dizisi ideal tercih olmuş.

        Ancak Dr. Hartstein, ekranla geçirilen bu rahatlatıcı zamanın yatak dışında gerçekleşmesi gerektiğini vurguluyor. Böylece beyin, yatağı yalnızca uyumakla ilişkilendirmeyi öğreniyor.

        EKRANLAR HERKESİ AYNI ŞEKİLDE ETKİLEMEYEBİLİR

        Dr. Hartstein, bazı kişilerin ekran kullanımından hiçbir olumsuz etki görmediğini belirtiyor:

        “Yatmadan önce ekran kullansanız bile çabucak uyuyorsanız, gece boyunca iyi uyuyorsanız ve sabahları dinç uyanıyorsanız, o zaman davranışlarınızı değiştirmek zorunda değilsiniz.”

        Yani, ekranlar mutlaka uykunuzu bozacak diye bir kural yok. Önemli olan, kendinizi gözlemlemeniz ve size iyi gelen alışkanlıkları belirlemeniz.

        Görsel Kaynak: istockphoto

        ÖNERİLEN VİDEO
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        "Putin'le Türkiye'de görüşebilirim"
        "Putin'le Türkiye'de görüşebilirim"
        Sony PS5'e zam! Türkiye etkilenir mi?
        Sony PS5'e zam! Türkiye etkilenir mi?
        Sürpriz doğum günü faciayla bitti! Ezgi ile Baran nişanlıydı!
        Sürpriz doğum günü faciayla bitti! Ezgi ile Baran nişanlıydı!
        Kartal, İsviçre'de avantaj peşinde!
        Kartal, İsviçre'de avantaj peşinde!
        Tepki çeken harekete soruşturma!
        Tepki çeken harekete soruşturma!
        Samsunspor, Panathinaikos karşısında!
        Samsunspor, Panathinaikos karşısında!
        Valilikten SMA/DMD yardım stantlarına düzenleme
        Valilikten SMA/DMD yardım stantlarına düzenleme
        Sahipsiz köpeklerden kaçarken otomobil çarptı!
        Sahipsiz köpeklerden kaçarken otomobil çarptı!
        "Cehennemden canlı çıktı"
        "Cehennemden canlı çıktı"
        Ünlü oyuncu gözaltına alındı
        Ünlü oyuncu gözaltına alındı
        4 günde 10 çocuk neden öldü? Toplum bilimci Prof. Dr. Nilüfer Narlı değerlendirdi...
        4 günde 10 çocuk neden öldü? Toplum bilimci Prof. Dr. Nilüfer Narlı değerlendirdi...
        "Şampiyonlar Ligi'ne ihtiyacı var"
        "Şampiyonlar Ligi'ne ihtiyacı var"
        Kuzey Kore'nin sadece Rus turistlere açık tatil köyünden izlenimler
        Kuzey Kore'nin sadece Rus turistlere açık tatil köyünden izlenimler
        ABD'li ünlü hakim hayatını kaybetti
        ABD'li ünlü hakim hayatını kaybetti
        Mourinho'dan Kerem açıklaması!
        Mourinho'dan Kerem açıklaması!
        Dünyanın en mutlu ülkesinde yaşamak nasıl bir şey?
        Dünyanın en mutlu ülkesinde yaşamak nasıl bir şey?
        Vücudun gizli kahramanının sayısız faydası!
        Vücudun gizli kahramanının sayısız faydası!
        Trump'tan yenilenebilir enerji projelerine veto
        Trump'tan yenilenebilir enerji projelerine veto
        Psikolojilerini uzmanı masaya yatırdı
        Psikolojilerini uzmanı masaya yatırdı
        Dünyanın en az ziyaret edilen 10 ülkesi!
        Dünyanın en az ziyaret edilen 10 ülkesi!
        Habertürk Anasayfa