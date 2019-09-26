Ekran değişimi ücretleri ne kadar? Galaxy Fold zirveye oturdu...

Samsung’un katlanabilir ekranlı akıllı telefonu Galaxy Fold’un ekran değişimi fiyatı ortaya çıktı. Buna göre yurtdışında belirli ülkelerde 1980 dolarlık fiyatla satışa sunulan Samsung Galaxy Fold’un garanti kapsamı dışındaki ekran onarım ücreti 600 dolar olacak.

Samsung, Galaxy Fold ile bir yıllık garanti kapsamında bir defa ücretsiz ekran onarımı hakkı sunacak. Bir yıllık garanti süresinin dolmasından sonra ise Samsung, Galaxy Fold sahiplerinin ekranlarını "Galaxy Fold Premier Service" hizmeti kapsamında bir kereye mahsus olmak üzere 149 dolar karşılığında onaracak.

Ancak ortaya çıkan son bilgilere göre bu hizmet Galaxy Fold'u 31 Aralık 2019 tarihinden önce alan tüketicileri kapsayacak. Bu sürenin sonunda ise Galaxy Fold sahipleri garanti kapsamı dışındaki ekran değişimi için 600 doları gözden çıkarması gerekecek.

Galaxy Fold henüz Türkiye’de satışa çıkmadı. Ancak bir gösterge olması açısından Samsung’un yurtdışında 279 dolar olarak açıkladığı Galaxy Note 10+ ekran değişimi fiyatının Türkiye’de 1850 TL, 269 dolar olan Galaxy S10+ ekran değişimi fiyatının ise Türkiye’de 1400 TL olarak tavsiye edildiğini hatırlatalım.

Bu fiyatlar dikkate alındığında Galaxy Fold’n Türkiye pazarına sunulması durumunda, katlanabilir ekranlı bu telefonun ekran değişimi fiyatının 3500 TL’yi bulması bekleniyor.

Samsung modellerindeki ekran değişimi ücretleri

Model Türkiye ekran değişimi fiyatı ABD ekran değişimi fiyatı Galaxy Note10+ 1850 TL 279 dolar Galaxy Note10 1600 TL 239 dolar Galaxy Note9 1300 TL 239 dolar Galaxy Note8 1250 TL 239 dolar Galaxy S10+ 1400 TL 269 dolar Galaxy S10 1325 TL 249 dolar Galaxy S10e 975 TL 199 dolar Galaxy S9+ 1250 TL 229 dolar Galaxy S9 1150 TL 219 dolar Galaxy S8+ 1100 TL 229 dolar Galaxy S8 1050 TL 219 dolar Galaxy A50 400 TL 129 dolar Galaxy A20 330 TL 89 dolar



iPHONE 11 GELMEDEN, TÜRKİYE EKRAN FİYATI ORTAYA ÇIKTI

Öte yandan Apple’ın yeni akıllı telefonları iPhone 11, iPhone 11 Pro ve iPhone 11 Pro Max için Türkiye’ye geliş tarihi ve perakende satış fiyatı henüz açıklanmamasına karşın, yeni telefonların Türkiye’de garanti kapsamı dışındaki ekran onarım fiyatı belli oldu.

Habertürk'ten Necdet Çalışkan'ın haberine göre iPhone 11 Pro Max’te 2190 TL olan ekran onarımı fiyatı, iPhone 11 Pro’da 1899 TL, iPhone 11’de ise 1349 TL olarak açıklandı.

iPhone modellerindeki ekran değişimi ücretleri

Model Türkiye ekran değişimi fiyatı ABD ekran değişimi fiyatı iPhone XS Max, iPhone 11 Pro Max 2190 TL 329 dolar iPhone XS, iPhone X, iPhone 11 Pro 1899 TL 279 dolar iPhone XR, iPhone 11 1349 TL 199 dolar iPhone 8 Plus 1139 TL 169 dolar iPhone 8 999 TL 149 dolar iPhone 7 Plus 1139 TL 169 dolar iPhone 7 999 TL 149 dolar iPhone 6s Plus 1139 TL 149 dolar iPhone 6s, iPhone 6 Plus 999 TL 129 dolar iPhone 6, iPhone SE, iPhone 5s, iPhone 5c 869 TL 129 dolar



