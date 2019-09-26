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HaberlerTeknolojiEkran değişimi ücretleri ne kadar? Galaxy Fold zirveye oturdu...

Galaxy Fold’ın ekran onarım fiyatı en az orta seviye bir telefona bedel!

Samsung’un yurtdışında belirli pazarlarda satışa çıkan katlanabilir ekranlı telefonunun, ekran oranım fiyatı belli oldu. Buna göre ABD için 1980 dolarlık fiyat etiketine sahip olan Samsung Galaxy Fold’un garanti kapsamı dışındaki ekran değişim ücreti tam 600 dolar olacak.

26.09.2019 - 09:05 | Güncelleme: HABERTURK.COMTeknoloji
ekran değişimi ücretleri

Samsung’un katlanabilir ekranlı akıllı telefonu Galaxy Fold’un ekran değişimi fiyatı ortaya çıktı. Buna göre yurtdışında belirli ülkelerde 1980 dolarlık fiyatla satışa sunulan Samsung Galaxy Fold’un garanti kapsamı dışındaki ekran onarım ücreti 600 dolar olacak.

Samsung, Galaxy Fold ile bir yıllık garanti kapsamında bir defa ücretsiz ekran onarımı hakkı sunacak. Bir yıllık garanti süresinin dolmasından sonra ise Samsung, Galaxy Fold sahiplerinin ekranlarını "Galaxy Fold Premier Service" hizmeti kapsamında bir kereye mahsus olmak üzere 149 dolar karşılığında onaracak.

Ancak ortaya çıkan son bilgilere göre bu hizmet Galaxy Fold'u 31 Aralık 2019 tarihinden önce alan tüketicileri kapsayacak. Bu sürenin sonunda ise Galaxy Fold sahipleri garanti kapsamı dışındaki ekran değişimi için 600 doları gözden çıkarması gerekecek.

Galaxy Fold henüz Türkiye’de satışa çıkmadı. Ancak bir gösterge olması açısından Samsung’un yurtdışında 279 dolar olarak açıkladığı Galaxy Note 10+ ekran değişimi fiyatının Türkiye’de 1850 TL, 269 dolar olan Galaxy S10+ ekran değişimi fiyatının ise Türkiye’de 1400 TL olarak tavsiye edildiğini hatırlatalım.

Bu fiyatlar dikkate alındığında Galaxy Fold’n Türkiye pazarına sunulması durumunda, katlanabilir ekranlı bu telefonun ekran değişimi fiyatının 3500 TL’yi bulması bekleniyor.

Samsung modellerindeki ekran değişimi ücretleri

ModelTürkiye ekran değişimi fiyatıABD ekran değişimi fiyatı
Galaxy Note10+1850 TL279 dolar
Galaxy Note101600 TL239 dolar
Galaxy Note91300 TL239 dolar
Galaxy Note81250 TL239 dolar
Galaxy S10+1400 TL269 dolar
Galaxy S101325 TL249 dolar
Galaxy S10e975 TL199 dolar
Galaxy S9+1250 TL229 dolar
Galaxy S91150 TL219 dolar
Galaxy S8+1100 TL229 dolar
Galaxy S81050 TL219 dolar
Galaxy A50400 TL129 dolar
Galaxy A20330 TL89 dolar


iPHONE 11 GELMEDEN, TÜRKİYE EKRAN FİYATI ORTAYA ÇIKTI

Öte yandan Apple’ın yeni akıllı telefonları iPhone 11, iPhone 11 Pro ve iPhone 11 Pro Max için Türkiye’ye geliş tarihi ve perakende satış fiyatı henüz açıklanmamasına karşın, yeni telefonların Türkiye’de garanti kapsamı dışındaki ekran onarım fiyatı belli oldu.

Habertürk'ten Necdet Çalışkan'ın haberine göre iPhone 11 Pro Max’te 2190 TL olan ekran onarımı fiyatı, iPhone 11 Pro’da 1899 TL, iPhone 11’de ise 1349 TL olarak açıklandı.

iPhone modellerindeki ekran değişimi ücretleri 

ModelTürkiye ekran değişimi fiyatıABD ekran değişimi fiyatı
iPhone XS Max, iPhone 11 Pro Max2190 TL329 dolar
iPhone XS, iPhone X, iPhone 11 Pro1899 TL279 dolar
iPhone XR, iPhone 111349 TL199 dolar
iPhone 8 Plus1139 TL169 dolar
iPhone 8999 TL149 dolar
iPhone 7 Plus1139 TL169 dolar
iPhone 7999 TL149 dolar
iPhone 6s Plus1139 TL149 dolar
iPhone 6s, iPhone 6 Plus999 TL129 dolar
iPhone 6, iPhone SE, iPhone 5s, iPhone 5c869 TL129 dolar


 

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