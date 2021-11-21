Ekran bağımlılığına 20-20-20 formülü

İçinde bulunduğumuz dijital çağ pek çok kolaylık ve imkanla birlikte bazı sorunları da beraberinde getiriyor. Çocuklarda giderek daha yaygın bir problem olarak ortaya çıkan ekran bağımlılığı bunlardan biri. Özellikle pandemi döneminde, çocuk ya da yetişkin, ekran karşısında geçirilen vaktin iki katına çıktığına dikkat çekiliyor. Özellikle 0-3 yaş arasına kesinlikle ekran önerilmediğine dikkat çeken Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Şirin Seçkin, anne ve babaların ekranı çocuğu oyalayacak dadı gibi kullanmamaları gerektiğini söyledi.
BÜYÜMEYİ ENGELLİYOR
Dr. Seçkin erken dönem sonrasında ise, yaşa göre değişmekle birlikte, ekran başında kalma süresini en fazla 1-2 saatle sınırlamak gerektiğini belirtti. Dr. Şirin Seçkin "Uzun süre ekran karşısında kalındığı zaman hareketsizlik nedeniyle depresyon, kaygı bozukluğu, obezite, diyabet, kanser ve kalp-damar hastalıkları başta olmak üzere birçok fizyolojik ve psikolojik rahatsızlık ortaya çıkıyor" şeklinde konuştu. Dr. Seçkin "Çocuk büyüme çağında olduğu için her organına kan gitmesi gerekiyor, hareketsiz kalınca bu olmuyor ve büyüme de geriliyor" dedi.
"AİLELER MÜDAHALE ETMYİOR AMA ETMELİLER"
Anne babanın ilk önce kendini disipline etmesi gerektiğini söyleyen Dr. Seçkin "Anne babalar çocuğun yanında sürekli telefonuyla ilgileniyorsa bu iyi bir örnek olmuyor" dedi. Kendi gözlemleri ve yapılan araştırmalara göre ailelerin ekran konusunda çocuklara müdahale etmediğini ifade eden Dr. Şirin Seçkin, "En azından yemek saatlerinde ve uykudan bir saat önce ekranlar kapanmalı ayrıca çocuğun odasında mümkünse ekran bulunmamalı" önerilerinde bulundu.
20-20-20 FORMÜLÜ
Ekran karşısında uzun saatler geçirmenin sadece çocuklar için değil yetişkinler için de önemli sağlık problemlerine yol açtığını belirten Dr. Seçkin, özellikle göz problemleri, uyku sorunları ve duruş bozukluklarına dikkat çekti. Dr. Şirin Seçkin "Göz doktorlarının önerisi 20:20:20 kuralı. Yani her 20 dakikada bir en az 20 sn 20 adım uzağa bakmak" dedi. Dr. Seçkin ekranın en az 60 cm uzaklıkta, masada ve göz hizasının biraz altında olması gerektiğini de söyledi.
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