EKPSS tercihleri ne zaman? EKPSS 2024 tercih kılavuzu yayınlandı mı?

EKPSS TERCİHLERİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

2024 EKPSS tercih tarihleri henüz belli olmadı.

ÖSYM tarafından yayımlanacak 2024 EKPSS tercih kılavuzu ile birlikte tercih tarihleri netleşmiş olacak.

EKPSS tercihleri hakkında ÖSYM'den resmi bir açıklama geldiğinde haberimiz güncellenecektir.

EKPSS TERCİH KILAVUZU YAYINLANDI MI?

EKPSS sonuçlarına ve kuraya göre yapılacak yerleştirme işlemleri ile ilgili olarak ÖSYM tarafından bir tercih kılavuzu hazırlanarak ÖSYM'nin http://www.osym.gov.tr internet adresinden yayımlanacak.

Tercih kılavuzunda engellilerin yerleştirileceği kadrolar, kadro sayıları ve koşulları, tercihlerin alınması ve yerleştirme işlemleri ile ilgili kurallar yer alacak.