EKPSS TERCİHLERİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

EKPSS 2024 tercih takvimi ile ilgili henüz resmi bir açıklama gelmedi. Geçen yıllar göz önünde bulundurulduğunda sonuçların ilan edilmesinin ardından tercih döneminin de önümüzdeki haftalarda başlaması bekleniyor.