EKPSS tercih tarihleri 2024: EKPSS tercihleri ne zaman, tercih kılavuzu yayınlandı mı?
Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı EKPSS tercih kılavuzu yayınlanması bekleniyor. ÖSYM tarafından yapılacak duyuru ile Engelli memur alımı EKPSS yerleştirme başvurusu 2024 tercih kılavuzunda yer alan boş kontenjan ve puanlara göre yapılacak. Peki EKPSS tercihleri ne zaman, tercih kılavuzu ne zaman yayınlanacak?
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EKPSS tercih tarihleri araştırılıyor. EKPSS sonuçlarının 24 Mayıs'ta açıklanmasının ardından gözler EKPSS tercih takvimine çevrildi. ÖSYM tarafından EKPSS tercih tarihleri belli olacak. Peki EKPSS tercihleri ne zaman, tercih kılavuzu yayınlandı mı?
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EKPSS 2024 TERCİH KILAVUZU YAYINLANDI MI?
EKPSS 2024 tercih kılavuzu henüz yayınlanmadı. ÖSYM EKPSS tercih takviminin netleşmesiyle kılavuzun da paylaşılması bekleniyor.
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EKPSS TERCİHLERİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
EKPSS 2024 tercih takvimi ile ilgili henüz resmi bir açıklama gelmedi. Geçen yıllar göz önünde bulundurulduğunda sonuçların ilan edilmesinin ardından tercih döneminin de önümüzdeki haftalarda başlaması bekleniyor.
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