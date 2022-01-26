EKPSS tercihleri 5-14 Ocak tarihleri arasında gerçekleştirildi. 2022 EKPSS tercih sonuçları için geri sayım başladı. Adayların gözü 2022 EKPSS tercih sonuçları için ÖSYM'ye çevrildi. 2022 EKPSS tercih sonuçları açıklandı mı? 2022 EKPSS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte ÖSYM EKPSS tercih sonuçları sorgulama ekranı
EKPSS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANIR?
EKPSS tercih sonuç tarihi hakkında ÖSYM'den bir açıklama henüz gelmedi. Geçen yıl EKPSS tercihleri 19 Ocak'ta sona ermiş sonuçlar ise 26 Ocak'ta erişime açılmıştı. Bu tarihler baz alındığında bu yıl sonuçların 20 Ocak'ta duyurulması bekleniyordu fakat tercih sonuçları açıklanmadı. Gözler ÖSYM tarafından yapılacak açıklamalarda. Açıklama yapıldığında haberimiz güncellenecek.
EKPSS NEDİR?
EKPSS, engelli bireylerin eğitim durumlarına göre farklı düzeylerde yapılan ve alınan sonuçlar neticesinde devlet memuru olarak kamu kurum ve kuruluşlarında çalışmasını mümkün kılan merkezi sınav sistemidir.
2022 EKPSS TERCİH SONUÇ SORGULAMA EKRANI
EKPSS sonuçlarının açıklanıp açıklanmadığını aşağıdaki linkten takip edebilirsiniz. Sonuçlara ÖSYM sonuç internet adresinden T.C. Kimlik numarası ve aday şifreleri ile erişebilecek.
2022 ÖSYM EKPSS TERCİH SONUÇ SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ
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