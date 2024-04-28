Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı (2024-EKPSS) 28 Nisan Pazar günü tamamlandı. İki yılda bir düzenlenen sınava 115 bin aday başvuruda bulundu. Aldığı puanı önceden tahmin etmek isteyen adaylar şimdiden EKPSS soru ve cevap anahtarını araştırmaya başladı. ÖSYM ise EKPSS soruları ve cevaplarını açıkladı. İşte, EKPSS soru ve cevap anahtarı kitapçığı görüntüleme hakkında bilgiler...