EKPSS soruları ve cevapları açıklandı! 2024 EKPSS soru ve cevap anahtarı kitapçığı
EKPSS soruları ve cevapları katılımcıların gündeminde yer alıyor. 28 Nisan 2024 Pazar yani bugün düzenlenen Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı geride kaldı. Memur olma hayaliyle sınava katılan adaylar "EKPSS soru ve cevap anahtarı açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? sorusuna yanıt ararken ÖSYM'den açıklama geldi. EKPSS soru ve cevapları son dakika açıklandı. İşte, 2024 EKPSS soruları ve cevapları PDF görüntüleme hakkında bilgiler...
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Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı (2024-EKPSS) 28 Nisan Pazar günü tamamlandı. İki yılda bir düzenlenen sınava 115 bin aday başvuruda bulundu. Aldığı puanı önceden tahmin etmek isteyen adaylar şimdiden EKPSS soru ve cevap anahtarını araştırmaya başladı. ÖSYM ise EKPSS soruları ve cevaplarını açıkladı. İşte, EKPSS soru ve cevap anahtarı kitapçığı görüntüleme hakkında bilgiler...
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EKPSS SORULARI VE CEVAPLARI AÇIKLANDI!
EKPSS soruları ve cevap anahtarı kitapçığı ÖSYM tarafından açıklandı. ÖSYM'nin yaptığı açıklamada; "28 Nisan 2024 tarihinde uygulanan Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı’nın (2024-EKPSS) Temel Soru Kitapçıkları ile Cevap Anahtarlarının %10’u aşağıdaki bağlantıda erişime açılmıştır."
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EKPSS SORU VE CEVAP ANAHTARI GÖRÜNTÜLEME
Sınava başvuran adaylar, Temel Soru Kitapçığı diziliminde verilen sınav sorularının tamamına 28 Nisan 2024 tarihinde saat 12.20'dan itibaren ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle 10 gün süreyle erişebilecektir. Temel Soru Kitapçığı’nın görüntüleme süreci 8 Mayıs 2024 tarihinde saat 23.59’da sona erecektir." ifadelerine yer verildi.