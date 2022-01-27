EKPSS başvuru kılavuzu 2022: ÖSYM EKPSS başvurusu nasıl yapılır? EKPSS başvuru ücreti ne kadar?

EKPSS başvurusu nasıl yapılır? EKPSS başvuru ücreti ne kadar? soruları ÖSYM tarafından bugün alınmaya başlanan EKPSS başvuruları nedeniyle soruluyor. Engelli Kamu Personel Seçme Sınavı ile ilgili detayları haberimizde derledik. İşte 2022 EKPSS ile ilgili detaylar...

EKPSS BAŞVURULARI NE ZAMAN?

2022 Engelli Kamu Personel Seçme Sınavı (2022-EKPSS), 24 Nisan 2022 tarihinde uygulanacaktır. Sınava başvurular, 27 Ocak - 15 Şubat 2022 tarihleri arasında yapılacaktır.

EKPSS BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Adaylar, başvurularını elektronik ortamda ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla veya bireysel olarak 27 Ocak 2022 tarihinde saat 14.30'dan itibaren ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil uygulamasından yapabileceklerdir.

EKPSS BAŞVURU ÜCRETİ NE KADAR?

EKPSS Sınav ücreti sınava girecek her bir aday için 170,00 TL’dir. 45,00 TL aday tarafından 27 Ocak – 16 Şubat 2022 tarihleri arasında yatırılacaktır. 125,00 TL ise Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından sınava girecek her bir aday için ÖSYM hesabıma yatırılacaktır.