Ekpe Udoh Anadolu Efes'e

Avrupa basınında yer alan haberlere göre; Anadolu Efes, Alman pivot Tibor Pleiss ile yollarını ayırıp Fenerbahçe ile EuroLeague şampiyonluğu yaşamış ve MVP olmuş Ekpe Udoh’u kadrosuna katmak istiyor.

Çin Ligi ekiplerinden Bejing Ducks formasını giyen tecrübeli basketbolcunun, Avrupa’ya dönmeye sıcak baktığı ifade edildi. Udoh, daha önce oynanan Anadolu Efes-Galatasaray maçını salondan takip etmiş ve sosyal medya hesabından, "Gördüğünüz her şeye inanıyorsunuz!" açıklamasını yapmıştı.